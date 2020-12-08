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Apple представила наушники AirPods Max за $549
Источник материала: Onliner
Apple неожиданно
Верхняя часть оголовья изготовлена из дышащей сетчатой ткани, а дужка выполнена из нержавеющей стали. Чаши — из анодированного алюминия. Они могут поворачиваться независимо друг от друга и «правильно распределять давление». Также на наушниках есть колесико Digital Crown для регулировки громкости, переключения треков и ответа на звонки либо вызова Siri.
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 20 ч
Нет в наличии
Наушники доступны в пяти цветах: белом, черном, синем, красном и зеленом.
Цена составляет $549.
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth, быстрая зарядка, время работы 5 ч
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 4 ч
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