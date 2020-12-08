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Apple представила наушники AirPods Max за $549

08.12.2020 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple неожиданно рассекретила наушники AirPods Max. Они получили активное шумоподавление и «Прозрачный режим», как у AirPods Pro. Помимо этого, наушники оснащены технологией пространственного аудио для объемного звука.

Верхняя часть оголовья изготовлена из дышащей сетчатой ткани, а дужка выполнена из нержавеющей стали. Чаши — из анодированного алюминия. Они могут поворачиваться независимо друг от друга и «правильно распределять давление». Также на наушниках есть колесико Digital Crown для регулировки громкости, переключения треков и ответа на звонки либо вызова Siri.

Наушники Apple AirPods Max (серебристый)
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 20 ч
Нет в наличии
Наушники Apple в Каталоге Onliner

Apple представила наушники AirPods Max за 9

Apple представила наушники AirPods Max за 9

Apple представила наушники AirPods Max за 9

Apple представила наушники AirPods Max за 9

Наушники доступны в пяти цветах: белом, черном, синем, красном и зеленом.

Цена составляет $549.

Наушники Apple AirPods 2 в зарядном футляре
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Apple неожиданно рассекретила наушники AirPods Max. Они получили активное шумоподавление и «Прозрачный режим», как у AirPods Pro. Помимо этого, наушники оснащены технологией...
 
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