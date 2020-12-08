Apple представила наушники AirPods Max за $549

Источник материала: Onliner

Apple неожиданно рассекретила наушники AirPods Max. Они получили активное шумоподавление и «Прозрачный режим», как у AirPods Pro. Помимо этого, наушники оснащены технологией пространственного аудио для объемного звука.

Верхняя часть оголовья изготовлена из дышащей сетчатой ткани, а дужка выполнена из нержавеющей стали. Чаши — из анодированного алюминия. Они могут поворачиваться независимо друг от друга и «правильно распределять давление». Также на наушниках есть колесико Digital Crown для регулировки громкости, переключения треков и ответа на звонки либо вызова Siri.

















Наушники доступны в пяти цветах: белом, черном, синем, красном и зеленом.

Цена составляет $549.