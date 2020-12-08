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Xbox попал «под санкции» в Беларуси? Все очень странно

08.12.2020 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В интернете появляется информация о «санкциях» со стороны Microsoft в отношении Беларуси. Оригинал публикации разместил российский ресурс Digital Report, который не называет свои источники. Причем публикация была еще 4 декабря, но до байнета, похоже, она дошла лишь сегодня.

Суть информации от Digital Report: «Microsoft не планирует официальные поставки в Беларуси новых Xbox Series якобы из-за санкций и происходящих в стране политических событий». Якобы «Microsoft не стала сертифицировать свои новые консоли на государственном уровне, что свидетельствует об отсутствии планов по продажам и гарантийной поддержке».

Еще более странно вот что: «По неофициальной информации, Microsoft не просто отказалась от продаж, но и планирует полностью закрыть доступ к игровой площадке и магазину из Беларуси. Возможно, у белорусов скоро пропадет возможность покупать цифровые копии игр в магазине Microsoft».

PR-менеджер «5-го элемента» Таисия отметила, что на данный момент информации о прекращении поставок Xbox Series S|X нет. Консоли продаются, а сотрудники «5-го элемента» узнали новость из СМИ, а не от компании-поставщика. Сейчас ретейлер уточняет информацию.

Магазин «Белконсоль» сообщил, что новых Xbox Series S|X в продаже действительно нет. В магазине пояснили, что «у российских поставщиков для белорусов не было Xbox» — мол, говорили, что просто нет в наличии. Контакты директора магазина для уточнения информации нам предоставить отказались.

На самом деле, проблема, скорее всего, в притягивающем внимание слове «санкции». Как сообщает Digital Report, Microsoft просто хотела официально прийти в Беларусь с Xbox. Но время посчитала неудачным. Что до закрытия цифрового магазина, то речь о вполне стандартной процедуре: если появляется белорусский магазин, переключиться на другие регионы, где цена игр порой ниже (например, в Аргентине), уже не получится.

В целом ситуация примерно как с официальными продажами iPhone в Беларуси: например, они начались ощутимо позже, чем смартфоны появились в стране. Однако на доступности iPhone это обстоятельство никак не отразилось.

Onliner будет следить за ситуацией с Xbox Series S|X в Беларуси.

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В интернете появляется информация о «санкциях» со стороны Microsoft в отношении Беларуси. Оригинал публикации разместил российский ресурс Digital Report, который не...
 
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