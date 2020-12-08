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Установлен администратор Telegram-канала «Каратели Беларуси». Ему 15 лет

08.12.2020 17:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Установлен администратор Telegram-канала «Каратели Беларуси». Ему 15 лет

Правоохранительными органами установлен администратор деструктивного Telegram-канала «Каратели Беларуси», передает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел. 

Как стало известно, 15-летний житель Любани клонировал одноименный ресурс и под ником karatelibelarusi публиковал сведения о сотрудниках милиции и их семьях, а также размещал данные о представителях других государственных органов. Информацию несовершеннолетний брал из других каналов, а также она предоставлялась ему подписчиками. 

Как отмечают в МВД, целью молодого человека было желание заработать. Со слов лицеиста, он получил от пользователей 400 долларов и биткоины. Правоохранители не исключают, что выплата была не единственной. 

Ранее следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, по которому парень задерживался.  Сообщается также, что 15-лений юноша администрировал и другие деструктивные ресурсы, в которых «травили» милиционеров, а также призывали к протестной деятельности, организации забастовок, блокировании дорог и железнодорожных путей. Сейчас проверяется причастность подростка к другим фактам противоправной деятельности. 

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Правоохранительными органами установлен администратор деструктивного Telegram-канала «Каратели Беларуси», передает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних...
 
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