В Беларуси появился новый вид мошенничества

Источник материала: ОНТ

Новый вид обмана. Мошенники звонят белорусам, чаще всего в популярном мессенджере, и представляются сотрудниками банка. Узнают реквизиты карт и снимают деньги. На телефоне отображается название банка или скрытые номера.

Ситуация по стране развивается одинаково. Например, в Бресте очередной антирекорд – за сутки в милицию с такими заявлениями обратились 38 человек. Ущерб – около 17 тысяч рублей. Доверчивыми оказываются не только пенсионеры, студенты, но и опытные пользователи.

Александр Рингевич, начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома: «Злоумышленник всегда пытается сподвигнуть на совершение действия под предлогом того, что он спасет денежные средства, выполнит свою работу, а для нас это всегда хорошее дело, и очень часто, когда злоумышленник говорит, что надо быстрее, срочно, они производят серьёзное впечатление, и человек, не задумываясь, предоставляет необходимую информацию».

Вместе с персональными данными мошенник получает доступ к интернет-банкингу. Если денег нет, может оформить на владельца кредит. Раскрыть такие преступления непросто, злоумышленники, как правило, за границей и дозваниваются с иностранных номеров.

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