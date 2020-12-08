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В Беларуси появился новый вид мошенничества
Источник материала: ОНТ
Новый вид обмана. Мошенники звонят белорусам, чаще всего в популярном мессенджере, и представляются сотрудниками банка. Узнают реквизиты карт и снимают деньги. На телефоне отображается название банка или скрытые номера.
Ситуация по стране развивается одинаково. Например, в Бресте очередной антирекорд – за сутки в милицию с такими заявлениями обратились 38 человек. Ущерб – около 17 тысяч рублей. Доверчивыми оказываются не только пенсионеры, студенты, но и опытные пользователи.
Вместе с персональными данными мошенник получает доступ к интернет-банкингу. Если денег нет, может оформить на владельца кредит. Раскрыть такие преступления непросто, злоумышленники, как правило, за границей и дозваниваются с иностранных номеров.
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Новый вид обмана. Мошенники звонят белорусам, чаще всего в популярном мессенджере, и представляются сотрудниками банка. Узнают реквизиты карт и снимают деньги. На...
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