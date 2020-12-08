ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси появился новый вид мошенничества

08.12.2020 17:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси появился новый вид мошенничества

Новый вид обмана. Мошенники звонят белорусам, чаще всего в популярном мессенджере, и представляются сотрудниками банка. Узнают реквизиты карт и снимают деньги. На телефоне отображается название банка или скрытые номера.

Ситуация по стране развивается одинаково. Например, в Бресте очередной антирекорд – за сутки в милицию с такими заявлениями обратились 38 человек. Ущерб – около 17 тысяч рублей. Доверчивыми оказываются не только пенсионеры, студенты, но и опытные пользователи. 

Александр Рингевич, начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома: «Злоумышленник всегда пытается сподвигнуть на совершение действия под предлогом того, что он спасет денежные средства, выполнит свою работу, а для нас это всегда хорошее дело, и очень часто, когда злоумышленник говорит, что надо быстрее, срочно, они производят серьёзное впечатление, и человек, не задумываясь, предоставляет необходимую информацию».

Вместе с персональными данными мошенник получает доступ к интернет-банкингу. Если денег нет, может оформить на владельца кредит. Раскрыть такие преступления непросто, злоумышленники, как правило, за границей и дозваниваются с иностранных номеров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый вид обмана. Мошенники звонят белорусам, чаще всего в популярном мессенджере, и представляются сотрудниками банка. Узнают реквизиты карт и снимают деньги. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель был пьян. СК завершил расследование ДТП в Лепельском районе, в котором погиб пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика