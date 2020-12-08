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Депутат Сейма Латвии попрощался с президентом Лукашенко: «Не далек уж тот день, когда Григорьевич уйдет»

08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Даже почитатели Александра Лукашенко говорят о его скором уходе.

Депутат Сейма Латвии и лидер Социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович опубликовал на Эхе Москвы «Почти письмо А. Г. Лукашенко».

Депутат Сейма Латвии попрощался с президентом Лукашенко: «Не далек уж тот день, когда Григорьевич уйдет»

Фото: Latvijas Republikas Saeima

Представитель русскоязычного населения Латвии подчеркнул достоинства прежней политики главы Беларуси. Янис Урбанович с ностальгией вспомнил, что в 90-е Лукашенко пользовался популярностью, т.к. сумел побороть в Беларуси преступность и обеспечить стабильность.

Однако в конце письма депутат Сейма Латвии тепло попрощался с президентом Лукашенко:

– По-видимому, не далек уж тот день, когда Александр Григорьевич уйдет со своей нынешней позиции. Будь его пост символическим или номинальным, как у некоторых соседей, – мог бы спокойно занимать его еще. Но это не белорусский случай. И причиной тут время: остановить или повернуть его вспять никому еще не удавалось.

Я хочу пожелать Александру Григорьевичу, чтобы он провел эти события с достоинством, честью, с холодной головой, в интересах своего народа и – слушая исключительно свой народ. «Доброжелателей» и советчиков вокруг много, а ответственность за страну одна, ее не разменяешь, как рубль на пятаки.

По этому поводу хочу пожелать только одного: разумно и с пользой воспользоваться и своим авторитетом, и всеми имеющимися возможностями. Чтобы помочь истории выдвинуть на смену себе фигуру не меньшего масштаба, притом человека способного, современного разумного и порядочного.

 
 
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