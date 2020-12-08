В Минске 27 мостов и путепроводов требуют капремонта или реконструкции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Объем ремонта мостов и путепроводов в Минске планируют увеличить, а в предстоящую пятилетку начать ремонт на 20 объектах, сообщили в Мингорисполкоме.

Генеральный директор предприятия "Горремавтодор" Денис Глинский рассказал, что в городе провели техническое обследование мостовых сооружений.

"В результате определены 27 мостов и путепроводов, требующих капремонта или реконструкции. В целях безопасности движения на многих из них установлены ограничительные знаки для большегрузного транспорта", - доложил Глинский.

Поменять дорожное покрытие в следующем году планируют на мостах через Свислочь в районе улицы Денисовской, на Орловской, Голодеда и Малинина, а также путепроводе на пересечении МКАД и улицы Гинтовта.

"Капитально отремонтируют путепроводы на 19-м км МКАД и на 30-м км кольцевой по внешнему кольцу. Среди других сооружений, которые предстоит реконструировать в ближайшей перспективе, путепровод через железнодорожные пути в районе станции "Минск товарный", через улицу Железнодорожную на проспекте Жукова, на улице Московской над Суражской", - сообщает официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Нарастить объемы

Мэр Минска Владимир Кухарев поручил проводить ремонт в максимально сжатые сроки и, не доставляя неудобства жителям города. К тому же, был и положительный опыт – капремонт путепровода на Орловской. Также Кухарев потребовал не допустить "лишних дорогостоящих решений", которые удорожат ремонт.

На следующую пятилетку в работу планируют взять 20 мостов и путепроводов. Причем 14 из них хотят отремонтировать до 2025 года.

Сейчас в Минске завершается стройка 1-го городского транспортного кольца: соединение построенной развязки на пересечении с проспектом Дзержинского и строящимся участком от Дзержинского до улицы Толстого.

На обслуживании у "Горавтомоста" находится 103 мостовых сооружения. В этом году ремонт сделали на 6 объектах.