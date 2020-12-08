ЕЭК упростила процедуры ввоза для отдельных товаров в Беларусь

Источник материала: АФН

Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря приняла решение об упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров на территорию Республики Беларусь путем сокращения перечня ветеринарных мер в отношении отдельных видов таких товаров.

«Процедура ввоза упрощается для 17 групп товаров, среди которых: мед, прополис, животные и растительные жиры, масла и их фракции, кормовые добавки, переработанная продукция с содержанием компонентов животного происхождения, корма для животных, ветеринарная фармацевтическая продукция, удобрения животного происхождения», - говорится в сообщении ЕЭК.