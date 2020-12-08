STARCRAFT II EURO CUP: в Беларуси пройдет международный онлайн-турнир по StarCraft II

Видеосервис VOKA и Белорусская ассоциация компьютерного спорта выходят на международный уровень: 12-13 декабря 2020 года состоится первый в их практике международный киберспортивный турнир по легендарной межгалактической стратегии StarCraft II.

Отличительной особенностью этого турнира STARCRAFT II EURO CUP станет то, что он ориентирован в первую очередь на профессиональных игроков — как из Беларуси, так и из других стран: географических рамок для желающих зарегистрироваться для участия в нем нет. При этом шанс посостязаться в мастерстве с состоявшимися киберспортсменами получат и обычные поклонники StarCraft II: они тоже могут заполнить регистрационную форму по ссылке . Единственное ограничение — возраст: на момент регистрации участнику должно исполниться 14 лет.

Квалификационные игры в рамках STARCRAFT II EURO CUP пройдут 12 декабря, а на следующий день состоится раунд плей-офф и определятся победители.

Призовой фонд турнира составляет 1600 белорусских рублей. Из них 1100 рублей получит победитель и 500 рублей — обладатель второго места.

Все игры STARCRAFT II EURO CUP будут проходить в режиме онлайн. Для желающих понаблюдать за сражениями игроков и за расстановкой сил на турнире видеосервис VOKA организует трансляцию, которая будет доступна в разделе «Киберспорт».