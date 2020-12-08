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Тролли заявили о вымышленной истории с изнасилованной Кристиной. Что не так с их версией

08.12.2020 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера вечером провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал «признание» группировки троллей «Людажор» в том, что это они выдумали историю про изнасилованную омоновцами беларуску Кристину и обманули шведское издание ETC, которое ее опубликовало.
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The Village Беларусь обратил внимание на несколько деталей, которые заставляют усомниться в правдивости этой версии.

«Людажор» — это группировка троллей, за которой скрываются Евгений «Какойта» Котляров и Юрий Терех. Им действительно удавалось обмануть беларуские независимые СМИ выдуманными историями. 

«Наша Нива» подробно рассказывала, как это было. Павел Моджаро, который фигурирует в этой переписке, — реальный человек, но, как утверждает «Наша Нива», он живет в бельгийском Антверпене. 

Когда-то он был активистом «Зубра» и «молодых социал-демократов» в Гомеле, но выехал за границу в 2005 году по якобы сфабрикованному делу за хранение наркотиков. Получил статус политбеженца в Бельгии, где и живет по сей день.

Тот самый Павел Моджаро, с которым переписывалась «Наша Нива», свою причастность к этой истории решительно опровергает. Говорит, что и снеговика на аватарке у него никогда не было. Также он говорит, что ничего не слышал о Юрии Терехе, а Евгений Какойта долгое время был у него в друзьях в Фейсбуке. Моджаро знает его виртуально, много раз спорил с ним. В результате Котляров его просто забанил, говорит Павел. 

«Возможно, и через 15 лет они меня забыть не могут», — говорит Павел.

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Во-первых, первоисточник информации о «разводе» — не телеграм-канал «Людажор», а «Желтые сливы» — «Людажор» сделали себе репост. Для «Желтых сливов» «разоблачение фейков» независимых СМИ, когда это на самом деле правдивая информация — работа, хотя не исключено, что они работают в одной команде с «Людажорами». 

Например, недавно «Желтые сливы» «разоблачили» гродненского журналиста Руслана Кулевича, который заявил, что силовики сломали ему обе руки при задержании. Разоблачение «Желтых сливов» звучало убедительно — в доказательство они опубликовали видео, где действительно не заметно, чтобы руки журналиста были сломаны. 

Но мы проверили эту историю и выяснили, что силовики действительно сломали Руслану обе руки.

Во-вторых, в опубликованных скринах переписки нет даты — неизвестно, когда состоялся этот разговор — до того как в СМИ появилась история Кристины или уже после.

В-третьих, из переписки следует, что для того, чтобы придумать историю, найти контакты изданий и разослать ее им, троллям понадобилось всего 7 минут.

В-четвертых, как мы уже писали выше, Павел Моджаро опровергает свою причастность к этой истории, как и дружбу с людьми, которые стоят за группировкой «Людажор».

В-пятых, скрины переписки со шведским редактором, который опубликовал историю Кристины, выглядели бы гораздо убедительнее, но они почему-то не опубликованы.
 
Теги: Гомель
 
 
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Вчера вечером провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал «признание» группировки троллей «Людажор» в том, что это они выдумали историю про...
 
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