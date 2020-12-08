"Изворачивается, как уж" Почобут - о "Всебелорусском собрании" как конституционном органе

Это предложение Лукашенко прокомментировал у мебя в фейсбуке журналист Анджей Почобут.





«Идея с приданием ВНС конституционного статуса — это очевидные поиски альтернативы всеобщим выборам и референдуму.





Александр Лукашенко четко понял, никаких выборов и никаких референдумов он в обозримом будущем выиграть уже не сможет. Слишком большая волна ненависти и презрения.





Поэтому на фоне закручивания гаек он, как уж, изворачивается в поисках каких-то квази-демократических процедур.





Несмотря на очевидное, специально обученные люди по-прежнему будут вам рассказывать про 50 на 50 и электоральную победу Лукашенко. Однако даже он сам уже в это не верит...», - написал Почобут.