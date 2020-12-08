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"Изворачивается, как уж" Почобут - о "Всебелорусском собрании" как конституционном органе
Источник материала: Партизан
Лукашенко заявил сгодня, что "Всебелорусское народное собрание" (ВНС) надо сделать конституционным органом, который будет контролировать парламент и правительство.
Это предложение Лукашенко прокомментировал у мебя в фейсбуке журналист Анджей Почобут.
«Идея с приданием ВНС конституционного статуса — это очевидные поиски альтернативы всеобщим выборам и референдуму.
Александр Лукашенко четко понял, никаких выборов и никаких референдумов он в обозримом будущем выиграть уже не сможет. Слишком большая волна ненависти и презрения.
Поэтому на фоне закручивания гаек он, как уж, изворачивается в поисках каких-то квази-демократических процедур.
Несмотря на очевидное, специально обученные люди по-прежнему будут вам рассказывать про 50 на 50 и электоральную победу Лукашенко. Однако даже он сам уже в это не верит...», - написал Почобут.
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Лукашенко заявил сгодня, что "Всебелорусское народное собрание" (ВНС) надо сделать конституционным органом, который будет контролировать парламент и...
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