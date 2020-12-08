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В России сгорел большой десантный корабль

08.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России сгорел большой десантный корабль

  • 8.12.2020, 17:23
  • 4,096
В России сгорел большой десантный корабль
большой десантный корабль «Митрофан Москаленко»

Спасатели эвакуировали с горящего судна четырех человек.

Во вторник, 8 декабря, в городе Полярный (Мурманская область) загорелся большой десантный корабль «Митрофан Москаленко», сообщает «Информационное сопротивление».

По данным ГУ МЧС России по Мурманской области, пожар случился у пятого причала местного судоремонтого завода. Возгорание началось в трюме корабля на площади 20 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали с горящего судна четырех человек.

Позднее поступили данные о том, что большая часть корабля выгорела.

Загоревшееся судно не использовалось и подготавливалось к утилизации. «Митрофан Москаленко» — большой десантный корабль, который год назад прибыл на утилизацию.

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Спасатели эвакуировали с горящего судна четырех человек.
 
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