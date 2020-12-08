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Опубликовано последнее прижизненное фото Александра Тарайковского

08.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Опубликовано последнее прижизненное фото Александра Тарайковского

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  • 8.12.2020, 16:37
  • 4,807
Опубликовано последнее прижизненное фото Александра Тарайковского
Александр Тарайковский

Уголовное дело по факту смерти Героя Беларуси до сих пор не возбуждено.

«Еврорадио» опубликовало, скорее всего, последнюю прижизненную фотографию Александра Тарайковского.

34-летний протестующий демонстрирует знак «Victory».. Через 34 минуты Тарайковский будет убит белорусскими силовиками.

Уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского до сих пор не возбуждено. Однако сегодня были оглашены первые приговоры за надпись «Не забудем!» на месте гибели — два года колонии и полтора года «домашней химии».


Александр Тарайковский
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Уголовное дело по факту смерти Героя Беларуси до сих пор не возбуждено.
 
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