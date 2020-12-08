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Apple представила большие наушники AirPods Max. Цена - 850 долларов

08.12.2020 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple на официальном сайте представила новые полноразмерные наушники под названием AirPods Max. Одна из главных особенностей устройства — технология активного шумоподавления (ANC).


Начнем с главного: в США за AirPods Max просят 550 долларов, в соседней России — 62 990 российских рублей, или почти 850 долларов. Старт продаж намечен на 15 декабря. Правда, о планах вывода гарнитуры в официальную продажу в Беларуси пока не сообщается.

Наушники получили процессор H1, а также усовершенствованное ПО с адаптивным эквалайзером, режимом прозрачности (когда некоторые из звуков внешнего мира как бы «просачиваются»), а также объемный звук. Амбушюры крепятся к оголовью таким образом, чтобы механизм уравновешивал давление чашки уха, а также позволял им вращаться вместе с головой пользователя.


В каждой амбушюре применяется акустически сконструированная пена с эффектом памяти, которая призвана обеспечить более эффективное уплотнение — это важно для обеспечения максимально качественного звука. Кроме того, в AirPods Max встроили крутящуюся клавишу Digital Crown — прямо как в Apple Watch. С ее помощью предлагается настраивать громкость, а также управлять Siri и воспроизведением треков. Есть клавиша и для включения/выключения «шумодава».



В активе также 40-мм драйверы, по три микрофона на каждой амбушюре с внешней стороны и по одному с внутренней. Кроме того, наушники автоматически определяют, когда находятся на голове пользователя. В зависимости от этого воспроизводится звук, а также может останавливаться воспроизведение после снятия (или когда пользователь просто поднимает одну чашку для ушей).

По словам Apple, в режиме с активным ANC заряда новым AirPods Max хватает до 20 часов воспроизведения. В комплект поставки включен тонкий чехол. Он переводит гаджет в режим низкого энергопотребления, что помогает сохранить заряд.

Ниже — цены других наушников Apple:

 
 
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Наушники получили процессор H1, а также усовершенствованное ПО с адаптивным эквалайзером, режимом прозрачности (когда некоторые из звуков внешнего мира как бы...
 
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