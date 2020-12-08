В России узаконили удаленную работу

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Он предусматривает доступность удаленной работы и возможность ее совмещения с офисной. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Фото: pixabаy.com

Закон вводит три ключевые понятия:

дистанционная (удаленная) работа — выполнение работы «вне места нахождения работодателя», представительств организации, «вне стационарного рабочего места» и т. п.;

временная дистанционная (удаленная) работа — предусматривает временное выполнение трудовой функции сотрудника, который работает по трудовому договору, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя;

комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.

Согласно документу, работодатель сможет переводить сотрудников на "удаленку" в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом он будет обязан обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.

Кроме того, закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить находящегося на "удаленке" сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. Также в законе закреплено право работника на личное время. Любое нарушение личного времени может рассматриваться как сверхурочная работа, которая должна быть оплачена.