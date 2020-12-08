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Водитель был пьян. СК завершил расследование ДТП в Лепельском районе, в котором погиб пассажир

08.12.2020 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Лепельском районе, в котором погиб пассажир. Об этом сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, в ночь на 28 июня 24-летний водитель Fiat Marea ехал по дороге в деревне Заслоново. На закруглении он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП 26-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.


Установлено, что накануне произошедшего молодые люди распивали спиртное в одной компании. Согласно результатам медицинских исследований, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации более 2,3 промилле.

Следователи предъявили водителю обвинение по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
 
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Согласно результатам медицинских исследований, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации более 2,3 промилле.
 
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