Водитель был пьян. СК завершил расследование ДТП в Лепельском районе, в котором погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Лепельском районе, в котором погиб пассажир. Об этом сообщили в Следственном комитете.





По данным следствия, в ночь на 28 июня 24-летний водитель Fiat Marea ехал по дороге в деревне Заслоново. На закруглении он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП 26-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.





Установлено, что накануне произошедшего молодые люди распивали спиртное в одной компании. Согласно результатам медицинских исследований, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации более 2,3 промилле.

Следователи предъявили водителю обвинение по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.