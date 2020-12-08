Стало известно, кто купил наровлянский дворец Горватов. Это писатель Андрей Горват

Источник материала: Onliner

12 ноября на аукционе, в котором участвовал единственный покупатель, удалось после многолетних мучений продать главную достопримечательность Наровли — усадебный дом Горватов. За 53 357 рублей. Тогда не сообщалось кому, райисполком говорил, что не знает. Сегодня с неожиданным заявлением выступил писатель Андрей Горват: сообщил, что это он вложился в эту покупку. Для этого специально создали юридическое лицо.

«Я впервые его увидел, когда мне было 23, — писатель пытается объяснить мотивы поступка в Facebook . — Мы с ним познакомились поздним вечером, под черно-синим наровлянским небом. Я увидел его, остолбенел и сразу полюбил. Потом каждый месяц приезжал в Наровлю из Минска, чтоб постоять рядом, спокойно поговорить с ним на всякие незначительные темы...»

Вообще, попытки найти хозяина дворцу предпринимались не один десяток лет. И, похоже, единственный, кто все это время проявлял настоящий интерес к объекту — сам Горват, который, по его словам, является дальним наследником первоначальных владельцев здания. Толку от этих стараний долго не было, здание без хозяина уничтожалось естественным путем.

Андрей Горват уточняет, что его актив в этой покупке — 25%. И сообщает, что вчера подписал акт приемки объекта. Компаньоны — Петр Кузнецов и Александр Баранов, о проектах которого мы рассказывали.

Теперь ответственность за усадьбу несут новые хозяева. До них, считается, несло государство (только это на практике ни в чем не выражалось, за сохранность памятника истории никто не понес ответственности).

Что дальше?

«Знаю, насколько нелепо просить помощи сейчас, но без помощи нам не справиться, — пишет Горват. — Первое, что надо сделать, это частичную консервацию и антиаварийные работы. Другими словами, накрыть дом крышей. Так мы выиграем время. На это потребуется как минимум $20 000. Даже если у нас ничего больше не получится (спойлер: все получится), эти действия очень помогут дому пережить все революции и войны. Если есть возможность помочь, буду очень благодарен».

Пока для сбора средств дал писатель личную карточку: БПС, 4496550163763870, действительна до 03.21, Andrei Horvat. Обещает все собранные деньги тратить исключительно на дворец.

«Еще, — пишет совладелец дворца, — нужны ваши руки и ноги, все ваши знания и умения — от строительских до бухгалтерских».

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