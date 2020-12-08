Красиво значит дорого? Подборка квартир с уютными интерьерами, в которых будет приятно зимовать

Источник материала: Onliner

Настоящей зимы, как, например, в Норильске или Владивостоке , в Минске уже давно не было: даже снег стал непозволительной роскошью. Тем не менее, гуляя по улице, когда на календаре декабрь, мы нет-нет да ускоряем шаг, чтобы поскорее оказаться в родных четырех стенах, обласканных отоплением. Там мы рефлекторно натягиваем шерстяные носки и пьем побольше горячительных напитков (кофе или что-то покрепче, каждый решает самостоятельно). Вдвойне приятно, если вокруг все тоже выглядит так уютно и по-домашнему, что даже выходить наружу не хочется. Благодаря сервису Onliner «Дома и квартиры» мы подыскали несколько интерьеров, в которых охота остаться надолго.

Зимой в жаркие страны тянет особенно сильно. А что если сделать из своего дома маленький, но очень страстный уголок Африки? Именно так поступили собственники «однушки» в «Маяке Минска», смиксовав песочные цвета, темнокожих женщин и орнаменты с животными. Все это многообразие умещается на 45,4 кв. м. и скрывается на 13-м этаже каркасника. Не знаем, действительно ли получилось у владельцев воссоздать атмосферу жаркого континента и повысить градус в своей квартире, но они явно не имеют никаких сомнений и просят за свой необычный ремонт $111 000 по курсу.



















Еще в «Маяке Минска» предлагают «евродвушку» уже за $145 000 по курсу. Площадь у нее посолиднее, почти 60 «квадратов», да и интерьер выглядит более сдержанно. Правда, коралловые и малахитовые оттенки, поблескивающая позолота в кухонном гарнитуре и портрет гуся на стене добавляют квартире нотку игривости. Для зимы особенно в тему полы с подогревом. Ну и как бонус — вид на чудо белорусской архитектуры — Национальную библиотеку.



















В жилом комплексе «D3» в Лебяжьем продается квартира за $127 000 по курсу. Чуть больше 40 «квадратов», довольно стандартная для «однушек» планировка: вместительная кухня-гостиная и «закуточек» со спальным местом. Все просто и предсказуемо, кроме расположения телевизора (скорее всего, мы просто чего-то не понимаем). Из явных достоинств: красивый вид из окна на водохранилище Дрозды и лес в светлое время суток и на огни большого города — в темное. А еще можно стать частью «Клуба жильцов», размещенного на крыше: в нем оборудованы игровая комната для детей, зал для занятий йогой и бизнес-лаундж-зона.





















На улице Мястровской ждет своего хозяина однокомнатная квартира с отдельной кухней. Несмотря на немаленькую площадь — 47,9 кв. м. — чувствуется некоторая стесненность: спальню от гостиной здесь отделяет лишь штора. Но для кого-то это, наоборот, будет плюсом: ее жильцы смогут стать друг другу еще ближе. Правда, за второе дыхание в отношениях придется заплатить $85 000 по курсу.











За $77 000 по курсу можно поселиться в студии на берегу Свислочи, рядом с Троицким предместьем. Квартира довольно компактная, всего 34 кв. м. В одной комнате — сразу несколько функциональных зон: гостиная, спальня и кухня. Но все они как-то органично сочетаются друг с другом. Уюта добавляет не только размер квартиры, но и миленькие акценты: симпатичные оранжевые стулья, лампы, ажурные полочки и стеллажи.















