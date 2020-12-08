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Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в «Рождественской гонке»
Источник материала: ОНТ
Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в традиционной «Рождественской гонке».
Турнир пройдёт 28 декабря в немецком Рупольдинге. Известны участники и других команд. Российский дуэт представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев. В составе немецкой команды могут выступить Дениз Херманн и Бенедикт Долль, а украинской – Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Ранее в рождественской гонке участие принимали белорусские биатлонисты Дарья Домрачева, Елена Зубрилова, Алексей Айдаров, Ольга Назарова.
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Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в традиционной «Рождественской гонке». Турнир пройдёт 28 декабря в немецком...
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