ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД Беларуси задержало 15-летнего админа клона канала "Каратели Беларуси"

08.12.2020 18:07 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

МВД Беларуси вычислило администратора telegram-канала, являющегося клоном канала "Каратели Беларуси".

"На несовершеннолетнего администратора деструктивного Telegram-канала из Любани вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. Юноша клонировал одноименный ресурс и под ником karatelibelarusi публиковал в нем сведения о сотрудниках милиции, членах их семей и представителях других госорганов. Конфиденциальные сведения предоставлялись пользователями и брались из других каналов", - сообщает МВД, передает БелТА.

«…парень сначала … утверждал, что якобы публиковал данные исключительно недобросовестных силовиков, а потом создавал личный архив для передачи правоохранительным органам. Однако истинной целью оказалось желание заработать. Со слов лицеиста, за услугу он получил от пользователей $400 и биткоины. Не исключено, что выплата была не единственной», - говорится в сообщении.

"Оперативники установили, что подросток администрировал и другие деструктивные ресурсы, в которых "травили" милиционеров, а также призывали к протестной деятельности, организации забастовок, блокировании автодорог и железнодорожных путей сообщения", - отмечается в сообщении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Беларуси вычислило администратора telegram-канала, являющегося клоном канала "Каратели Беларуси".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы выходим и будем выходить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика