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МВД Беларуси задержало 15-летнего админа клона канала "Каратели Беларуси"
Источник материала: АФН
МВД Беларуси вычислило администратора telegram-канала, являющегося клоном канала "Каратели Беларуси".
"На несовершеннолетнего администратора деструктивного Telegram-канала из Любани вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. Юноша клонировал одноименный ресурс и под ником karatelibelarusi публиковал в нем сведения о сотрудниках милиции, членах их семей и представителях других госорганов. Конфиденциальные сведения предоставлялись пользователями и брались из других каналов", - сообщает МВД, передает БелТА.
«…парень сначала … утверждал, что якобы публиковал данные исключительно недобросовестных силовиков, а потом создавал личный архив для передачи правоохранительным органам. Однако истинной целью оказалось желание заработать. Со слов лицеиста, за услугу он получил от пользователей $400 и биткоины. Не исключено, что выплата была не единственной», - говорится в сообщении.
"Оперативники установили, что подросток администрировал и другие деструктивные ресурсы, в которых "травили" милиционеров, а также призывали к протестной деятельности, организации забастовок, блокировании автодорог и железнодорожных путей сообщения", - отмечается в сообщении.
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МВД Беларуси вычислило администратора telegram-канала, являющегося клоном канала "Каратели Беларуси".
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