ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всех обмануть и остаться: как Лукашенко под видом "конституционной реформы" хочет забрать себе еще больше власти

08.12.2020 18:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня заявил, что "Всебелорусское народное собрание" нужно сделать конституционным органом.

Всех обмануть и остаться: как Лукашенко под видом "конституционной реформы" хочет забрать себе еще больше власти
Вот что об этой инициативе еще в октябре писал директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев:


«В чем опасность провозглашения Всебеларуского народного собрания (ВНС) конституционным органом с точки зрения демократии и права?

Лукашенко тем самым обретет дополнительный конституционный статус. 

Но и это не все.

Дело в том, что в Статью 140 Конституции, скорее всего, внесут «троянского коня». Эта статья провозглашает, что 

важнейшие разделы Конституции (І, ІІ, ІV, VІІІ) могут быть изменены только путем референдума.

И это ограничение Лукашенко однозначно планирует обойти, поскольку хочет максимально избежать прямых президентских выборов и референдумов. Поэтому у него есть два важных принципиальных сценария, как это сделать:

Первый вариант: сразу вносятся беспредельные правки в Конституцию и референдум не проводится на том основании, что якобы речь идет не о внесении изменений в Конституцию, а о принятии новой. Об этом заявил судья [Конституционного суда Александр] Марыскин:

«Есть, правда, еще вариант, о котором мало говорят, он связан с возможностью принятия, я подчеркиваю, новой Конституции. В самой Конституции говорится, что новая (хоть там и нет такого слова) Конституция может быть принята в обычном порядке без проведения референдума».

Это, конечно же, совсем лживый аргумент, который противоречит букве и духу Конституции. В таком случае каждый раз власти могут обходить требование о проведении референдума, ссылаясь на то, что Конституция «новая».

Второй вариант не такой наглый, как первый, и довольно хитрый. В рамках его референдум все-таки проводится, причем на нем выносятся малозначимые (типа упразднения сельсоветов) и формально демократические (незначимое увеличение компетенций законодательной ветви власти, региональных властей) изменения.

Совсем беспредельные нормы типа провозглашения Лукашенко Лидером нации, отмены прямых президентских выборов в пользу избрания через парламент на референдум не выносят, зато ВНС провозглашается конституционным органом и ему дается право внесения изменений в Конституцию.

С помощью такого «троянского коня» в Конституции самые беспредельные правки примут несколько позже не через референдум, а через (вне)очередной «съезд КПСС».

Что такое Всебелорусское народное собрание и зачем оно обычным беларусам

Как пишет the-village.me, впервые Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году по инициативе Лукашенко. Он называет ВНС «высшей формой демократии» в Беларуси — «мощный демократический институт активизации общественного мнения страны». 

С тех пор ВНС проходит раз в пять лет, обычно Лукашенко собирал его накануне новых выборов. Суть этого мероприятия в том, что на него съезжаются несколько тысяч назначенных до этого делегатов, Лукашенко выступает перед ними с отчетом за последние пять лет и планами на новую пятилетку, делегаты обсуждают и голосуют за выдвинутые Лукашенко предложения. 

Но решения ВНС, естественно, не окончательные. Их оформляют в резолюцию, которая направляется Лукашенко, в Администрацию президента, а оттуда в госорганы — все они рассматривают пункты резолюции по своему профилю и принимают окончательные решения.

Стать делегатом ВНС — задача примерно той же сложности, как и попасть в избирательную комиссию на выборах. Численность участников Всебелорусского народного собрания устанавливается президентскими указами. Чаще всего это 2 500 человек. 

Делегатов "избирают" на районных (городских) собраниях уполномоченных, которые в свою очередь, как написано в указе, «избираются коллективами работников организаций, военнослужащими и работниками воинских частей, расположенных на территории района (города), гражданами по месту жительства, общественными объединениями в соответствии с нормами представительства, установленными районными (городскими) организационными комитетами», затем «списки избранных участников собрания представляются областными, Минским городским организационными комитетами в Республиканский организационный комитет». 

Рядовому беларусу, а тем более с «альтернативным мнением», на практике стать делегатом Всебелорусского собрания абсолютно нереально. ВНС также стерильно, как и все органы режима Лукашенко.

В 2016 году «Еврорадио» выяснило, что чтобы быть избранным от граждан, необходимо собрать 300 подписей в свою поддержку, а для этого провести собрание, которое в некоторых случаях попадает под действие закона о массовых мероприятиях со всеми вытекающими.

Критики всегда называли это собранием пиар-мероприятием Лукашенко. Важный нюанс — о Всебелорусском народном собрании в Конституции ничего не написано, хотя Лукашенко и оправдывает это мероприятие ссылкой на 37-ю статью — о том, что граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей.

Итого, выборы в участники Всебелорусского собрания абсолютно подконтрольны режиму Лукашенко, но даже те, кто на собрание попали, не вправе принимать каких-то решений, только резолюции.

Что хочет изменить Лукашенко

Лукашенко высказал идею прописать Всебелорусское народное собрание в Конституции. А сегодня он раскрыл некоторые детали своего плана:

«[Лукашенко] предложил ИЗБИРАТЬ ДЕЛЕГАТОВ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК. РОЛЬ ИХ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ. «Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать», — пишет телеграм-канал ОНТ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сегодня заявил, что "Всебелорусское народное собрание" нужно сделать конституционным органом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появился новый вид мошенничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика