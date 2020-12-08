Вот что об этой инициативе еще в октябре писал директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев:









«В чем опасность провозглашения Всебеларуского народного собрания (ВНС) конституционным органом с точки зрения демократии и права?

Лукашенко тем самым обретет дополнительный конституционный статус.

Но и это не все.





Дело в том, что в Статью 140 Конституции, скорее всего, внесут «троянского коня». Эта статья провозглашает, что

важнейшие разделы Конституции (І, ІІ, ІV, VІІІ) могут быть изменены только путем референдума.

И это ограничение Лукашенко однозначно планирует обойти, поскольку хочет максимально избежать прямых президентских выборов и референдумов. Поэтому у него есть два важных принципиальных сценария, как это сделать:





Первый вариант: сразу вносятся беспредельные правки в Конституцию и референдум не проводится на том основании, что якобы речь идет не о внесении изменений в Конституцию, а о принятии новой. Об этом заявил судья [Конституционного суда Александр] Марыскин:





«Есть, правда, еще вариант, о котором мало говорят, он связан с возможностью принятия, я подчеркиваю, новой Конституции. В самой Конституции говорится, что новая (хоть там и нет такого слова) Конституция может быть принята в обычном порядке без проведения референдума».





Это, конечно же, совсем лживый аргумент, который противоречит букве и духу Конституции. В таком случае каждый раз власти могут обходить требование о проведении референдума, ссылаясь на то, что Конституция «новая».





Второй вариант не такой наглый, как первый, и довольно хитрый. В рамках его референдум все-таки проводится, причем на нем выносятся малозначимые (типа упразднения сельсоветов) и формально демократические (незначимое увеличение компетенций законодательной ветви власти, региональных властей) изменения.





Совсем беспредельные нормы типа провозглашения Лукашенко Лидером нации, отмены прямых президентских выборов в пользу избрания через парламент на референдум не выносят, зато ВНС провозглашается конституционным органом и ему дается право внесения изменений в Конституцию.





С помощью такого «троянского коня» в Конституции самые беспредельные правки примут несколько позже не через референдум, а через (вне)очередной «съезд КПСС».