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9 декабря пройдёт online-трансляция церемонии Belarus Beauty Awards

08.12.2020 18:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

9 декабря пройдёт online-трансляция церемонии Belarus Beauty Awards

Начало трансляции: 19.00

Премия Belarus Beauty Awards проходит четвертый год подряд, впервые – в онлайн-формате. Подведение итогов проходит в 5 категориях: Здоровье, Фитнес, Красота, Косметический продукт, Блогер.

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=oEqFii_6BK0

  • Организатор премии: GUARDO
  • Технический партнер: МЕДИА ЛАЙН
  • Официальный партнер категории КРАСОТА: SCARLETT TOP STYLE
  • Официальный партнер категории ФИТНЕС: ВИТЬБА ACTIVE
  • Официальный партнер категории ЗДОРОВЬЕ: ФАМВИТАЛЬ
  • Партнер категории ЗДОРОВЬЕ: ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ
  • Официальный партнер категории КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ: 21VEK.BY
  • Партнёры премии: GALANTEYA, ЗОЛОТАЯ МЕЧТА

*партнерский материал

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В среду 09 декабря пройдёт онлайн-трансляция Церемонии награждения победителей премии Belarus Beauty Awards 2020. Во время трансляции организаторы объявят итоги голосования,...
 
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