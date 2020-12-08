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9 декабря пройдёт online-трансляция церемонии Belarus Beauty Awards
Источник материала: Myfin
Начало трансляции: 19.00
Премия Belarus Beauty Awards проходит четвертый год подряд, впервые – в онлайн-формате. Подведение итогов проходит в 5 категориях: Здоровье, Фитнес, Красота, Косметический продукт, Блогер.
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=oEqFii_6BK0
*партнерский материал
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В среду 09 декабря пройдёт онлайн-трансляция Церемонии награждения победителей премии Belarus Beauty Awards 2020. Во время трансляции организаторы объявят итоги голосования,...
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