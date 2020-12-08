|
С начала года на дорогах Минска пострадали более 200 пешеходов
08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
ГАИ Минска усилила контроль за пешеходами. Из-за снегопадов и гололеда количество аварий с их участием увеличилось, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
«Посмотреть налево и направо» – устаревшее правило, говорят в ГАИ. Ситуацию нужно оценивать целиком, особенно зимой, когда на дорогах скользко. Инспекторы советуют носить фликеры – светоотражающие элементы. Так пешехода проще заметить с дороги. По статистике, большинство наездов на людей происходят в темное время суток.
Только за выходные в Минске произошло более 150 аварий. В основном – из-за гололеда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С началом холодов количество аварий увеличилось. ГАИ Минска усилила контроль за пешеходами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)