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С начала года на дорогах Минска пострадали более 200 пешеходов

08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ГАИ Минска усилила контроль за пешеходами. Из-за снегопадов и гололеда количество аварий с их участием увеличилось, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

«Посмотреть налево и направо» – устаревшее правило, говорят в ГАИ. Ситуацию нужно оценивать целиком, особенно зимой, когда на дорогах скользко. Инспекторы советуют носить фликеры – светоотражающие элементы. Так пешехода проще заметить с дороги. По статистике, большинство наездов на людей происходят в темное время суток.

«Автомобиль и летом мгновенно остановиться не может, а зимой – тем более. Так что лучше пропустить поток транспорта и спокойно перейти проезжую часть. И на краю бордюров не стоять, сейчас можно соскользнуть и попасть под общественный транспорт», – сказал старший инспектор Главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси Александр Бруй.

С начала года на минских дорогах пострадали более 200 пешеходов, и около трети из них – по собственной вине. Чаще всего аварии происходят, если человек переходит дорогу в неустановленном месте или внезапно выбегает на проезжую часть.

Только за выходные в Минске произошло более 150 аварий. В основном – из-за гололеда. Еще 1 декабря автовладельцы Беларуси должны были перейти на зимнюю резину, но пока сделали это не все.



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Теги: Минск
 
 
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С началом холодов количество аварий увеличилось. ГАИ Минска усилила контроль за пешеходами.
 
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