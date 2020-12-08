С начала года на дорогах Минска пострадали более 200 пешеходов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ГАИ Минска усилила контроль за пешеходами. Из-за снегопадов и гололеда количество аварий с их участием увеличилось, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

«Посмотреть налево и направо» – устаревшее правило, говорят в ГАИ. Ситуацию нужно оценивать целиком, особенно зимой, когда на дорогах скользко. Инспекторы советуют носить фликеры – светоотражающие элементы. Так пешехода проще заметить с дороги. По статистике, большинство наездов на людей происходят в темное время суток.



«Автомобиль и летом мгновенно остановиться не может, а зимой – тем более. Так что лучше пропустить поток транспорта и спокойно перейти проезжую часть. И на краю бордюров не стоять, сейчас можно соскользнуть и попасть под общественный транспорт», – сказал старший инспектор Главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси Александр Бруй.



С начала года на минских дорогах пострадали более 200 пешеходов, и около трети из них – по собственной вине. Чаще всего аварии происходят, если человек переходит дорогу в неустановленном месте или внезапно выбегает на проезжую часть.