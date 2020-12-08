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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Спецоперация» в Уручье: сотрудник «Зеленстроя» рубил лед, чтобы достать вмерзший БЧБ-флаг Очередная спецоперация по изъятию БЧБ-флага проходила на пруду в Уручье.

Очередная спецоперация по изъятию БЧБ-флага проходила на пруду в Уручье (между домом № 16 на улице Академика Купревича и школой-садом № 31).Примерно в 12 часов местные жители заметили трех сотрудников «Зеленстроя» Первомайского района.— Сначала что-то бросили на лед, по всей видимости, соль. И стояли курили минут 30−40. Потом один из них пошел на лед, и где-то минут 20−30 рубил его под собой, — рассказала одна из местных жительниц, которая наблюдала за происходящим.По ее словам, больше часа мужчина пытался таким образом выдергивать флаг.— Пришли местные жители, просили не рисковать собой. Потому что сотрудники «Зеленстроя» были без жилетов, без средств защиты. У них с собой даже веревок не было, — рассказывает женщина.Местная жительница также позвонила в МЧС, там ей пояснили: если человек не тонет, то они ничего сделать не могут. Звонок перенаправили в милицию. В милиции уточнили про глубину пруда, приняли вызов и сказали, что будут по нему работать.— Зеленстроевцы говорили, что их направило сюда начальство, — говорят местные жители.По словам очевидцев, вскоре сотрудникам «Зеленстроя» стали звонить на мобильный, после чего один из них перестал выдирать флаг и все ушли. Кусочки флага остались вмерзшими в пруд. Милиция на место не приезжала.Раньше здесь проходила другая спецоперация: на берег вытащили домик для уток с бело-красно-белой крышей, который стоял на пруду.— Приехали с трактором сотрудники «Зеленстроя», с ними был какой-то начальник, машина милиции. Рабочий поплыл на автомобильной камере! Закрепил трос, потом дом для уток вытащили на берег. Коммунальники сказали, что все по распоряжению милиции, — рассказывали местные жители.