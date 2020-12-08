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«Спецоперация» в Уручье: сотрудник «Зеленстроя» рубил лед, чтобы достать вмерзший БЧБ-флаг
Источник материала: UDF
Фото: читатель TUT.BY
Очередная спецоперация по изъятию БЧБ-флага проходила на пруду в Уручье (между домом № 16 на улице Академика Купревича и школой-садом № 31).
Примерно в 12 часов местные жители заметили трех сотрудников «Зеленстроя» Первомайского района.
— Сначала что-то бросили на лед, по всей видимости, соль. И стояли курили минут 30−40. Потом один из них пошел на лед, и где-то минут 20−30 рубил его под собой, — рассказала одна из местных жительниц, которая наблюдала за происходящим.
По ее словам, больше часа мужчина пытался таким образом выдергивать флаг.
— Пришли местные жители, просили не рисковать собой. Потому что сотрудники «Зеленстроя» были без жилетов, без средств защиты. У них с собой даже веревок не было, — рассказывает женщина.
Местная жительница также позвонила в МЧС, там ей пояснили: если человек не тонет, то они ничего сделать не могут. Звонок перенаправили в милицию. В милиции уточнили про глубину пруда, приняли вызов и сказали, что будут по нему работать.
— Зеленстроевцы говорили, что их направило сюда начальство, — говорят местные жители.
По словам очевидцев, вскоре сотрудникам «Зеленстроя» стали звонить на мобильный, после чего один из них перестал выдирать флаг и все ушли. Кусочки флага остались вмерзшими в пруд. Милиция на место не приезжала.
Раньше здесь проходила другая спецоперация: на берег вытащили домик для уток с бело-красно-белой крышей, который стоял на пруду.
— Приехали с трактором сотрудники «Зеленстроя», с ними был какой-то начальник, машина милиции. Рабочий поплыл на автомобильной камере! Закрепил трос, потом дом для уток вытащили на берег. Коммунальники сказали, что все по распоряжению милиции, — рассказывали местные жители.
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Очередная спецоперация по изъятию БЧБ-флага проходила на пруду в Уручье.
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