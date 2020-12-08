Xiaomi передумала выпускать MIUI 12 на четыре модели Redmi

Источник материала: Onliner

Новую оболочку MIUI 12 Xiaomi представила в конце апреля этого года. Тогда сообщалось, что, помимо других устройств, эту версию системы получат смартфоны Redmi Y3, Redmi 6, Redmi 6A и Redmi 7. Но теперь планы у компании изменились, передает издание Piunikaweb .

В Xiaomi заявили, что MIUI 12 не выйдет на указанных смартфонах. Причина — проблемы с производительностью и совместимостью. Что интересно, MIUI 12 по-прежнему должна выйти на Redmi 6 Pro, Redmi 7A и Redmi Y2.

Вероятно, теперь для Redmi Y3, Redmi 6, Redmi 6A и Redmi 7 будут появляться лишь сервисные обновления и апдейты по безопасности системы.