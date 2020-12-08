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Xiaomi передумала выпускать MIUI 12 на четыре модели Redmi
Источник материала: Onliner
Новую оболочку MIUI 12 Xiaomi представила в конце апреля этого года. Тогда сообщалось, что, помимо других устройств, эту версию системы получат смартфоны Redmi Y3, Redmi 6, Redmi 6A и Redmi 7. Но теперь планы у компании изменились, передает издание
В Xiaomi заявили, что MIUI 12 не выйдет на указанных смартфонах. Причина — проблемы с производительностью и совместимостью. Что интересно, MIUI 12 по-прежнему должна выйти на Redmi 6 Pro, Redmi 7A и Redmi Y2.
Вероятно, теперь для Redmi Y3, Redmi 6, Redmi 6A и Redmi 7 будут появляться лишь сервисные обновления и апдейты по безопасности системы.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Новую оболочку MIUI 12 Xiaomi представила в конце апреля этого года. Тогда сообщалось, что, помимо других устройств, эту версию системы получат смартфоны Redmi Y3, Redmi 6, Redmi 6A и...
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