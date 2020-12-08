Капремонта требуют 27 минских мостов. В следующем году займутся Денисовской, Орловской и другими

Источник материала: Onliner

«Горремавтодор» отчитался о результатах техобследования всех мостовых сооружений в городе. «Определены 27 мостов и путепроводов, требующих капремонта или реконструкции, — сообщает пресс-служба Мингорисполкома. — Для безопасности движения на многих из них установлены ограничительные знаки для большегрузов». К работам планируют приступить в следующем году.

«В следующем году полностью заменят дорожное покрытие на мостах через реку Свислочь в районе улицы Денисовской, на Орловской, Голодеда и Малинина, а также путепроводе на пересечении МКАД и улицы Гинтовта, — рассказал гендиректор „Горремавтодора“ Денис Глинский. — Капитально отремонтируют путепроводы на 19-м км МКАД и на 30-м км кольцевой по внешнему кольцу. Среди других сооружений, которые предстоит реконструировать в ближайшей перспективе, путепровод через железнодорожные пути в районе станции „Минск товарный“, через улицу Железнодорожную на проспекте Жукова, на улице Московской над Суражской».

Сейчас идет завершающий этап создания 1-го городского транспортного кольца: соединение построенной развязки на пересечении с проспектом Дзержинского и строящимся участком от Дзержинского до улицы Толстого. В планах у города до 2025 года отремонтировать 14 мостов и путепроводов, в работе будет 20 таких сооружений.

Опыт капремонта путепровода на Орловской показал, что при должной организации с ремонтными работами можно справиться оперативно, отметил Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома. Он также потребовал ужесточить требования к разработчикам проектно-сметной документации и не допускать лишних дорогостоящих решений, которые приводят к избыточной стоимости ремонта.

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