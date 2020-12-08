Эксперт: Выступление наших спортсменов под нейтральным флагом – очень вероятная перспектива

Руководитель департамента по внешним связям Белорусского фонда спортивной солидарности, а в прошлом — генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал введение санкций МОК.
Анатолий Котов. Фото: личный архив
— Буквально на прошлой неделе МОК провел очередной раунд переписки с белорусскими спортсменами. В пятницу, 4 декабря, специальная комиссия МОК заслушала детальные пояснения ряда спортсменов по ситуации с лишением стипендий, исключением из сборных и олимпийских перспектив в Токио-2021 и Пекине-2022…
Было сложно понять, на что надеется НОК Беларуси, ссылаясь на такие неубедительные вещи и закрывая глаза на фактическую ситуацию, когда, с одной стороны, спортсменов, подписавших письмо против насилия и за новые выборы, дискриминируют, а с другой стороны, заставляют всех, кому не лень, в том числе фейковых персонажей, подписываться под письмом в поддержку какой-то абстрактной стабильности. Сегодня сложно говорить о том, что спорт вне политики, потому что в политику в Беларуси превратилось всё.
— Насколько вероятно для сборной Беларуси выступление под нейтральным флагом или недопуск к Олимпийским играм?
— Если в Беларуси все останется как есть или станет еще хуже, вероятно усиление давления по линии Международного олимпийского комитета.
Выступление под нейтральным флагом, к сожалению, очень вероятная перспектива, которая маячит перед белорусской национальной олимпийской командой, готовящейся к Играм в Токио.
— На данный момент под санкциями оказались члены исполкома НОК. Если они выйдут из исполкома, то санкции будут автоматически сняты?
— Да, потому что МОК наложил не персональные запреты, а функциональные. То есть санкции введены не против, к примеру, Любови Черкашиной, а Любови Черкашиной как члена исполкома НОК.
— То есть условная Любовь Черкашина сможет попасть на Игры в Токио как старший тренер сборной Беларуси, если перестанет быть членом исполкома?
— Теоретически — да. МОК сообщил, что в феврале в Беларуси должно пройти олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство и сформирован исполком НОК.
— По-вашему, озвученные санкции действительно усложнят работу НОК Беларуси или являются скорее формальностью?
— За исключением финансовой составляющей, введение санкций еще и очень серьезное имиджевое поражение.
Санкции скажутся на участии Беларуси в мероприятиях по линии МОКа, Европейского олимпийского комитета, международных федераций. Если белорусскую делегацию и будут приглашать на мероприятия, то уже на другом уровне. Это также затронет вопросы спонсорской поддержки из-за границы, хоть это и менее релевантная для нас история.