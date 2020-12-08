Эксперт: Выступление наших спортсменов под нейтральным флагом – очень вероятная перспектива

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт рассказал, что на самом деле значат санкции МОК для Беларуси, пишет SPORT.TUT.BY .

Руководитель департамента по внешним связям Белорусского фонда спортивной солидарности, а в прошлом — генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал введение санкций МОК.





Анатолий Котов. Фото: личный архив

— Буквально на прошлой неделе МОК провел очередной раунд переписки с белорусскими спортсменами. В пятницу, 4 декабря, специальная комиссия МОК заслушала детальные пояснения ряда спортсменов по ситуации с лишением стипендий, исключением из сборных и олимпийских перспектив в Токио-2021 и Пекине-2022…

Было сложно понять, на что надеется НОК Беларуси, ссылаясь на такие неубедительные вещи и закрывая глаза на фактическую ситуацию, когда, с одной стороны, спортсменов, подписавших письмо против насилия и за новые выборы, дискриминируют, а с другой стороны, заставляют всех, кому не лень, в том числе фейковых персонажей, подписываться под письмом в поддержку какой-то абстрактной стабильности. Сегодня сложно говорить о том, что спорт вне политики, потому что в политику в Беларуси превратилось всё.

— Насколько вероятно для сборной Беларуси выступление под нейтральным флагом или недопуск к Олимпийским играм?

— Если в Беларуси все останется как есть или станет еще хуже, вероятно усиление давления по линии Международного олимпийского комитета.

Выступление под нейтральным флагом, к сожалению, очень вероятная перспектива, которая маячит перед белорусской национальной олимпийской командой, готовящейся к Играм в Токио.

— На данный момент под санкциями оказались члены исполкома НОК. Если они выйдут из исполкома, то санкции будут автоматически сняты?

— Да, потому что МОК наложил не персональные запреты, а функциональные. То есть санкции введены не против, к примеру, Любови Черкашиной, а Любови Черкашиной как члена исполкома НОК.

— То есть условная Любовь Черкашина сможет попасть на Игры в Токио как старший тренер сборной Беларуси, если перестанет быть членом исполкома?

— Теоретически — да. МОК сообщил, что в феврале в Беларуси должно пройти олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство и сформирован исполком НОК.

— По-вашему, озвученные санкции действительно усложнят работу НОК Беларуси или являются скорее формальностью?

— За исключением финансовой составляющей, введение санкций еще и очень серьезное имиджевое поражение.

Санкции скажутся на участии Беларуси в мероприятиях по линии МОКа, Европейского олимпийского комитета, международных федераций. Если белорусскую делегацию и будут приглашать на мероприятия, то уже на другом уровне. Это также затронет вопросы спонсорской поддержки из-за границы, хоть это и менее релевантная для нас история.

Наконец, могут быть последствия для проведения крупных спортивных мероприятий по олимпийским видам спорта на территории Беларуси. Спорт высших достижений всегда использовался в нашей стране в качестве пропагандистской истории. А тут он получил серьезный удар с точки зрения оценки высшей в международном спорте организации.

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