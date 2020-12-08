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Папа Римский Франциск I пообещал индульгенцию всем покаявшимся в 2020 году

08.12.2020 18:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Папа Римский Франциск I пообещал индульгенцию всем покаявшимся в 2020 году

Отпущение грехов заочно. Дарование индульгенции Папа Римский пообещал всем, кто в этом году покается. 

Это связано с чрезвычайной санитарной ситуацией и невозможностью встретиться с прихожанами. Многие люди, в основном пожилые, сейчас не могут навещать храмы. При покаянии, сказано в декрете Понтифика, важно выполнить три условия: это исповедь, причащение и молитва.  

Сегодня, когда католики отмечают День Непорочного зачатия Девы Марии, Франциск выступил с проповедью, в которой также напомнил о необходимости соблюдать все профилактические меры.  

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Отпущение грехов заочно. Дарование индульгенции Папа Римский пообещал всем, кто в этом году покается.  Это связано с чрезвычайной санитарной ситуацией и...
 
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