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Папа Римский Франциск I пообещал индульгенцию всем покаявшимся в 2020 году
Источник материала: ОНТ
Отпущение грехов заочно. Дарование индульгенции Папа Римский пообещал всем, кто в этом году покается.
Это связано с чрезвычайной санитарной ситуацией и невозможностью встретиться с прихожанами. Многие люди, в основном пожилые, сейчас не могут навещать храмы. При покаянии, сказано в декрете Понтифика, важно выполнить три условия: это исповедь, причащение и молитва.
Сегодня, когда католики отмечают День Непорочного зачатия Девы Марии, Франциск выступил с проповедью, в которой также напомнил о необходимости соблюдать все профилактические меры.
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Отпущение грехов заочно. Дарование индульгенции Папа Римский пообещал всем, кто в этом году покается. Это связано с чрезвычайной санитарной ситуацией и...
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