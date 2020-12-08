Папа Римский Франциск I пообещал индульгенцию всем покаявшимся в 2020 году

Источник материала: ОНТ

Отпущение грехов заочно. Дарование индульгенции Папа Римский пообещал всем, кто в этом году покается.

Это связано с чрезвычайной санитарной ситуацией и невозможностью встретиться с прихожанами. Многие люди, в основном пожилые, сейчас не могут навещать храмы. При покаянии, сказано в декрете Понтифика, важно выполнить три условия: это исповедь, причащение и молитва.

Сегодня, когда католики отмечают День Непорочного зачатия Девы Марии, Франциск выступил с проповедью, в которой также напомнил о необходимости соблюдать все профилактические меры.

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