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За надпись «Не забудем» в Минске осудили еще трех человек

08.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

За надпись «Не забудем» в Минске осудили еще трех человек

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  • 8.12.2020, 17:44
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За надпись «Не забудем» в Минске осудили еще трех человек

Надпись была нанесена на месте убийства Александра Тарайковского. 

За надпись "Не забудем" в Минске возле станции метро "Пушкинская", где был убит протестующий Александр Тарайковский, осудили еще трех человек. Процесс прошел в суде Фрунзенского района. Судья Юлия Крепская отправила Владислава Гулиса на два года в колонию строгого режима. Денис Граханов и Игорь Самусенко получили по 1,5 года "химии" (ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Их признали виновными в "хулиганстве" (ч. 2 ст. 339 УК). А вот обвинение по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (ч. 2 ст. 218 УК) сняли, сообщает "Еврорадио".

Как сообщает TUT.by, Гулису 25 лет, он работал автомойщиком. 25 лет и администратору велопроката Самусенко. Граханову 42 года, он работал барменом. Все они признаны правозащитным сообществом политзаключенными.

Также 8 декабря в том же суде завершился процесс над 25-летней Марией Бобович и 26-летним Максимом Павлющиком, которых судили за ту же надпись "Не забудем!". Павлющик осужд`н на 2 года колонии общего режима, а Бобович — на 1,5 года "домашней химии". Они признаны политзаключ`нными.

Уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского до сих пор не заведено.

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Теги: Минск
 
 
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Надпись была нанесена на месте убийства Александра Тарайковского. 
 
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