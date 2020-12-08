Британия откажется от спорных поправок к закону о Brexit

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Правительство Великобритании согласилось исключить ряд спорных поправок из текста законопроекта о внутреннем рынке, которые нарушают условия соглашения о Brexit.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник по итогам встречи министра по особым поручениям, канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем.

«В результате интенсивной и конструктивной работы в течение прошедших недель ЕС и Великобритания могут объявить о принципиальной договоренности по соглашению о Brexit по всем вопросам, в том числе по протоколу по Северной Ирландии», - отмечается в нем, передает ТАСС.

В сообщении подчеркивается, что «в частности, достигнуто согласие о присутствии представителей ЕС в Северной Ирландии при проверке и контроле британскими властями товаров, которые попадают на североирландскую территорию из Великобритании». Данное положение принято с той целью, чтобы Брюссель мог следить за применением Лондоном тарифов Евросоюза в отношении тех товаров, которые в условиях открытой границы могут идти транзитом через Северную Ирландию в Республику Ирландия, являющуюся страной - членом ЕС.

В заявлении указывается, что в рамках договоренностей Лондон согласился не включать в текст законопроекта о внутреннем рынке пункты 44, 45 и 47, касающиеся экспортных деклараций, госпомощи и несовместимости документа с международным и внутренним правом.

Предложенный ранее британским правительством закон о внутреннем рынке призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства (включая Северную Ирландию) с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года, а также служить страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки. Законопроект в своем предыдущем виде предусматривал возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии (части соглашения о Brexit), который, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства - из Великобритании в Северную Ирландию.

Критики документа утверждали, что он не только подорвет доверие к королевству на международной арене, но и поставит под угрозу Белфастское соглашение 1998 года. Эта договоренность между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии, также известная как Соглашение Страстной пятницы, позволила прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии.

Британский кабмин отказался от спорных положений законопроекта в то время, когда Лондон и Брюссель предпринимают последнюю попытку заключить соглашение о свободной торговле.

Во время телефонного разговора между Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 7 декабря стороны заявили о том, что продолжат диалог, несмотря на сохраняющиеся разногласия в вопросах обеспечения равных условий игры, правил рыболовства и урегулирования споров.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно 900 млрд долларов. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).