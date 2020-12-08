Ребенка с огромной опухолью спасли в Беларуси

гентство БелТА. "На прошлой неделе мы выписали из нашей клиники маленького пациента, у которого была огромная опухоль. Она прорастала во все органы, находящиеся в брюшной полости, в том числе почку. Мы сумели эту опухоль удалить, удалить почку, а потом вернуть малышу почку назад", -цитирует Руммо аБелТА.





Директор минского НПЦ сегодня принял участие в VI Конгрессе Ассоциации нефрологов новых независимых государств. Мероприятие посвящено 50-летию трансплантации почки в Беларуси.

В конгрессе, в том числе онлайн, принимают участие ведущие специалисты в области нефрологии из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Литвы, России, Украины, Грузии, Казахстана и др.



