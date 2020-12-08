"Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря, во время произошедшей здесь вспышки, и в настоящее время распространяющиеся по направления к Земле", - говорится в сообщении.





пишет interfax.by Приход первых облаков солнечной плазмы в околоземное пространство ожидается утром 9 декабря, в 3-4 часа, а основное ядро выброса достигнет земной орбиты около 22-24 часов того же дня,interfax.by





Всего наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток, до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого ещё почти неделю — с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с".

Солнечный взрыв произошёл на стороне Солнца, обращённой к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года. В тот момент, однако, активная область находилась ещё на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю, отметили эксперты.





"В настоящее время область, напротив, находится в положении, при котором её воздействие на Землю максимально. В то же время мощность произошедшей сейчас второй вспышки примерно в 5 раз меньше — по шкале вспышек она классифицирована как С7.4. Таким образом она относится к третьему по силе классу С. До второго класса, обозначаемого буквой M, ей не хватает примерно 30% мощности. До высшего класса X не хватает множителя порядка 15", - сообщили в лаборатории .





"Можно отметить, что рекордными в истории наблюдения являются вспышки уровня X20, которые превышают по мощности текущее событие более чем в 200 раз. Таким образом, сила воздействия вспышки на Землю определяется в данном случае, в основном, её удачным (в кавычках) расположением, а не индивидуальной силой вспышки", - добавили там.

Помимо негативных последствий в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также роста колебаний магнитного поля у поверхности Земли, можно отметить и позитивные последствия для охотников за полярными сияниями, отметили специалисты. Область сияний (так называемый авроральный овал) может снизиться до широт 60-70 градусов, что позволит наблюдать их на много более обширных географических пространствах.



