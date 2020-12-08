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Глава департамента судейства Андрей Чепа уволился из АБФФ

08.12.2020 18:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свое письмо к коллегам он завершил словами «Жыве Беларусь!»

Глава департамента судейства Андрей Чепа уволился из АБФФ
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Чепа уволился из АБФФ.

По информации Tribuna.com, Чепа написал заявление по собственному желанию. Об уходе он проинформировал коллег через рассылку по корпоративной электронной почте. Свое письмо он завершил словами «Жыве Беларусь!»

Напомним, Чепа возглавил департамент судейства в мае 2019-го года. Специалист сменил в должности Олега Чикуна.

Дочь Чепы Юлию Ранее уволили из Минспорта дочь Чепы Юлию. "Стыд за то, что вообще имела отношение к этой организации", - заявила она после увольнения. 
 
 
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Свое письмо к коллегам он завершил словами «Жыве Беларусь!»
 
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