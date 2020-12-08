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Глава департамента судейства Андрей Чепа уволился из АБФФ
Источник материала: Партизан
Свое письмо к коллегам он завершил словами «Жыве Беларусь!»
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Чепа уволился из АБФФ.
По информации
Напомним, Чепа возглавил департамент судейства в мае 2019-го года. Специалист сменил в должности Олега Чикуна.
Дочь Чепы Юлию Ранее уволили из Минспорта дочь Чепы Юлию. "Стыд за то, что вообще имела отношение к этой организации", - заявила она после увольнения.
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Свое письмо к коллегам он завершил словами «Жыве Беларусь!»
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