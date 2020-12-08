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Могилевские кавээнщики пошутили про Лукашенко и ноты протеста европейцев
08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Могилевская команда «Доктор Хаусс» в первом полуфинале Высшей лиги КВН юморила о реакции главы Беларуси на ноты протеста европейских стран: Польши, Германии, Латвии, Украины.
В выступлении команды в музыкальном конкурсе причины ситуации названы не были, однако содержался намек на победу Светланы Тихановской на президентских выборах.
По сюжету Александр Лукашенко в ответ на ноты протеста лидеров европейских стран исполняет песни. Зрители реагировали на шутки могилевской команды положительно.
На видео – с отметки 1.26.40
Выступление белорусов было показано в эфире российского «Первого канала» 6 декабря. К сожалению, могилевчане в финал высшей лиги КВН не прошли.
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Выступление белорусов было показано в эфире российского «Первого канала» 6 декабря.
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