Посмотрите на эти «хрущевки» и «брежневки» в Минске - они ну очень стильные!

Источник материала: Tut.by

Большую современную квартиру красиво и стильно обустроить легко. А вот создать уютное пространство в малогабаритном жилье уже сложнее. Нашли несколько минских «хрущевок» и «брежневок», владельцы которых справились с этой задачей на отлично.

Однокомнатная «хрущевка» за 50 тысяч долларов

Квартира расположена в пятиэтажном панельном доме 1965 года постройки, капитальный ремонт здесь делали в 2015 году. Общая площадь квартиры — 30,7 кв. м, кухни — 5,8 кв.м. Дом находится по ул. Одоевского, недалеко от станции метро «Пушкинская».



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В квартире сделан приятный ремонт. В объявлении сказано, что вся мебель и техника останется покупателю.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Двухкомнатная «хрущевка» за 64900 долларов

Квартира расположена в пятиэтажном панельном доме 1964 года постройки, капремонт был в 2012 году. Общая площадь квартиры — 46,4 «квадрата», кухни — 5,7. Дом находится в Ленинском районе по ул. Маяковского.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В объявлении сказано, что квартира — «с дизайнерским ремонтом в скандинавском стиле с использованием новейших материалов» и что вся техника и мебель входит в стоимость.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Двухкомнатная «брежневка» за 75 тысяч долларов

Квартира расположена в пятиэтажном кирпичном доме 1971 года постройки. Общая площадь — 40,52 кв. м, кухни — 6,02 кв. м, есть даже гардеробная комната. Дом находится по ул. Жудро, недалеко от станции метро «Спортивная».



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В квартире сделан современный ремонт. «Комфорт, уют и функциональность реализованы за счет уникального дизайна, качественной отделки и инженерно-технических решений».



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Четырехкомнатная двухуровневая «брежневка» за 91 тысячу долларов

Квартира расположена в шестиэтажном панельном доме 1968 года постройки, капремонт проводили в 2014 году. Дом расположен по ул. Сердича. Станция метро «Пушкинская» — в шаговой доступности. Общая площадь квартиры — 64,9 кв. м, кухни — 4,3 кв.м.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира включает в себя три спальни, кухню-гостиную, два санузла, застекленную лоджию. Ремонт сделан в стиле шебби шик.



Фото: realt.by



Фото: realt.by