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Ученые назвали типичные симптомы COVID-19, которые не проходят дольше всего
Источник материала: Tut.by
Исследователи из университетских больниц Женевы и Женевского университета назвали симптомы, которые наиболее характерны для «долгого» COVID-19: усталость, одышка и потеря обоняния (или способности распознавать вкусы). Отчет опубликован в
«Долгим» COVID-19 называют такое течение заболевания, когда симптомы сохраняются на протяжении длительного времени.
Как пишет
— Признание стойкости симптомов могло бы уменьшить беспокойство пациентов и потенциально оптимизировать выздоровление, — заключают авторы работы.
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Исследователи из университетских больниц Женевы и Женевского университета назвали симптомы, которые наиболее характерны для «долгого» COVID-19.
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