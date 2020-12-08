Ученые назвали типичные симптомы COVID-19, которые не проходят дольше всего

Источник материала: Tut.by

Исследователи из университетских больниц Женевы и Женевского университета назвали симптомы, которые наиболее характерны для «долгого» COVID-19: усталость, одышка и потеря обоняния (или способности распознавать вкусы). Отчет опубликован в Annals of Internal Medicine .



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

«Долгим» COVID-19 называют такое течение заболевания, когда симптомы сохраняются на протяжении длительного времени.

Как пишет EurekAlert, авторы работы изучили развитие и стойкость симптомов COVID-19 в амбулаторных условиях с 1-го по 30−45-й день с момента диагностики заболевания. В исследовании участвовали более 600 человек. Результаты показали, что у трети пациентов один или более симптомов сохранялись и на 30−45 день. Наиболее часто они называли усталость, одышку, потерю обоняния (или способности распознавать вкусы).

— Признание стойкости симптомов могло бы уменьшить беспокойство пациентов и потенциально оптимизировать выздоровление, — заключают авторы работы.