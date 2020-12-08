Россиянка негативно отзывалась о белорусских силовиках — депортируют

Источник материала: Onliner

Гражданка России публиковала на своей странице в соцсети фото и видео с участием милиционеров и подписывала такой контент негативными комментариями. Сотрудники управления по Минску ГУСБ МВД установили личность девушки. Теперь ей грозит депортация из Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на МВД.

24-летняя россиянка приехала в Минск полтора года назад, чтобы поработать.

— Во время разбирательства выяснилось, что, имея регистрацию на временное пребывание, девушка активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, гражданскую позицию. Общаясь с оперативниками, она призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов, — рассказали в МВД.

На данный момент задержанная привлечена к ответственности по ст. 23.34 КоАП и помещена в Центр изоляции правонарушителей.

— После отбывания административного ареста девушку ожидает высылка из страны. Со слов самой задержанной, она хотела остаться в Беларуси для постоянного проживания, продолжить работать и создать семью, — добавили в МВД.

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