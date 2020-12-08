Пятеро хоккеистов «Локомотива» не держали руку на сердце во время гимна. Клуб оштрафовали на 675 рублей

Источник материала: Onliner

Как стало известно Tribuna.com, ФХБ оштрафовала оршанский «Локомотив» на 25 базовых величин (675 рублей). Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такой процедуры требует регламент турнира.

Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф поделят на пять частей и взыщут с провинившихся. Согласно п. 8 ст. 62 участники матча — граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Республики Беларусь, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.

В белорусской хоккейной федерации рассказали Onliner, что требование о поведении хоккеистов во время исполнения гимна появилось в регламенте соревнований еще в прошлом сезоне. Оно вступило в силу уже в ходе розыгрыша Кубка Руслана Салея в августе 2019: тогда взыскания были наложены на «Гомель», «Витебск» и ряд других клубов.

— Регламент един абсолютно для всех клубов, к «Локомотиву» применены санкции в соответствии с допущенным нарушением, — уточнили в пресс-службе ФХРБ. — В соответствии с п. 8 ст. 62 «Регламента проведения открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2020/2021 гг.» («Процедура исполнения Государственных гимнов»), участники матча — граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Республики Беларусь, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди. За нарушение процедуры исполнения государственных гимнов перед началом матчей дисциплинарным регламентом предусмотрено наложение на клуб дисциплинарного штрафа в размере до 50 (пятидесяти) базовых величин.