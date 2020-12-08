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Пятеро хоккеистов «Локомотива» не держали руку на сердце во время гимна. Клуб оштрафовали на 675 рублей
Источник материала: Onliner
Как стало
Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф поделят на пять частей и взыщут с провинившихся. Согласно п. 8 ст. 62 участники матча — граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Республики Беларусь, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.
В белорусской хоккейной федерации рассказали Onliner, что требование о поведении хоккеистов во время исполнения гимна появилось в регламенте соревнований еще в прошлом сезоне. Оно вступило в силу уже в ходе розыгрыша Кубка Руслана Салея в августе 2019: тогда взыскания были наложены на «Гомель», «Витебск» и ряд других клубов.
— Регламент един абсолютно для всех клубов, к «Локомотиву» применены санкции в соответствии с допущенным нарушением, — уточнили в пресс-службе ФХРБ. — В соответствии с п. 8 ст. 62 «Регламента проведения открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2020/2021 гг.» («Процедура исполнения Государственных гимнов»), участники матча — граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Республики Беларусь, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди. За нарушение процедуры исполнения государственных гимнов перед началом матчей дисциплинарным регламентом предусмотрено наложение на клуб дисциплинарного штрафа в размере до 50 (пятидесяти) базовых величин.
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Пятеро хоккеистов «Локомотива» не держали руку на сердце во время гимна. Клуб оштрафовали на 675 рублей
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