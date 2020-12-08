Ресторан «Каморра» должен закрыться или сменить название

Источник материала: Onliner

Приняв во внимание обращения итальянского посольства в Минске, направленные на защиту имиджа Италии, отдел по контролю за рекламой Мингорисполкома вынес предписание пабу-пиццерии «Каморра» закрыть заведение или сменить название в течение недели, поскольку название заведения признано «ненадлежащим и неэтичным». Об этом сообщили в отделе культуры и печати итальянского посольства в Беларуси.

Компании, которой принадлежит заведение, вменяется и использование официально не зарегистрированного названия на иностранном языке.

Каморра — это тайная бандитская организация, существовавшая в Италии в 18 веке (аналогична мафии). Сразу после открытия заведения итальянское посольство в Минске обратилось с возражением к белорусским властям, подчеркнув, что выбор названия «Каморра» для общественного места оскорбляет честь и имидж Италии, а также является «глумлением над памятью жертв каморры и мафии».

— Я благодарю белорусские органы власти за скорость, с которой они откликнулись на наши обращения, — сказал посол Италии в Минске Марио Бальди. — Не следует шутить с такими словами, как мафия или каморра — синонимами насилия и страдания для всех итальянцев; мы не можем допустить никаких недоразумений или неясностей по этому поводу, — добавил он.

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