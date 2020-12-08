Исследователи из Непала и Китая заново измерили высоту Эвереста

Источник материала: ОНТ

Эверест подрос почти на метр. К такому выводу пришли Непал и Китай, которые совместно перемеряли высочайшую гору Земли.

Она оказалась на 86 сантиметров выше, чем было принято считать ранее. Это произошло за счет снежной шапки, которую до сих пор не учитывали.

Поводом для повторного измерения стали предположения ученых, что гора могла уменьшиться из-за землетрясения, произошедшего пять лет назад.

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