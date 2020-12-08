"Сады просто не выдержат": что думают воспитатели о сокращении декрета

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не первый год власти поднимают тему сокращения декретного отпуска в Беларуси с трех до двух лет. Плюсы и минусы такого решения обсуждают и чиновники, и сами родители. Но главный вопрос: готова ли к этому система дошкольных учреждений? О том, как ситуация видится изнутри, Sputnik спросил воспитателей районных садиков.

Ожидание и реальность

Среднестатистический детский сад в райцентре, в густонаселенном микрорайоне. Одну ясельную группу здесь набирают стабильно каждый год. Вторую – смотрят по ситуации. Воспитатели говорят, что по нормам у них должно быть до 15 детей. Но такого они не припомнят уже давно: группы переполнены в два раза. Сейчас – 27 малышей от 2 до 3 лет. И работать – непросто.

"Мы говорим о том, как это должно быть в идеале и как оно есть на самом деле. Сады переполнены во всем городе, но в нашем районе ситуация, наверное, самая тяжелая. И если, ничего не изменив, сокращать декретный отпуск, то этого не выдержат ни детские садики, ни воспитатели", – считает помощник воспитателя.

© Sputnik / Варвара Гертье По норме в группе должно быть 15 детей, по факту - в среднем 25

Работники рассказывают, что в их группу родители приводят деток ближе к трем годам: кто-то – на адаптацию, кто-то – потому что надо срочно выйти на работу. И главный вопрос для них сейчас: что если сократят декрет, то теперь "на адаптацию" дети придут в ясли еще раньше – в полтора года?

Женщина не скрывает: были родители, которые оставляли ребенка в саду в таком возрасте "просто так": мамы рассказывали, что пойдут досыпать дома, что хотят встретиться с подругами на кофе и просто отдохнуть. В это время их ребенок плакал весь день в саду так, что его было невозможно успокоить.

"В основном такие дети ничего не умеют, они еще просто маленькие: ни поесть, ни переодеться, ни сходить в туалет. Вплоть до того, что они не могут глотать твердую пищу – настолько родители не подготавливали к "взрослой" жизни и блендером делали пюрешки", – рассказывает женщина.

© Sputnik / Александр Кожохин Детей часто отдают в детский сад не готовыми: они самостоятельно не могут ни поесть, ни переодеться, ни сходить в туалет

По большей части к горшку дети тоже не приучены, за редким исключением. Конечно, такие проблемы бывают и у детей постарше, но в ясельной группе – явление не редкое. Воспитатели сами приучают детей к горшку, а все испачканные вещи, которые неизбежно появляются у ребенка, не умеющего ходить в туалет, собирают в мешок, потом передают мамам в конце дня. Конечно, это обычные реалии работы воспитательницы: никто не жалуется. Проблема в том, что в переполненных группах физически всем просто не уделишь достаточно времени.

"Иногда детей приводят в подгузниках, хоть мы и говорим, что в сад так нельзя. Были мамы, которые прибегали во время обеда это все поменять. Был случай, когда ребенок так проходил целый день", – вспоминает помощник воспитателя.

В группу к собеседнице ходит девочка, которой 1 год 9 месяцев. Ее мама была вынуждена выйти на работу: начальство пригрозило закрыть должность. К счастью, видно, что в семье с ребенком занимались: она достаточно самостоятельна, сама переодевается и кушает. Но девочка целый день плачет и зовет маму. Воспитатели успокаивают, но ненадолго.

"Мы уже не разрешаем ей вытирать слезки: вся кожа воспалилась от трений платочком. Когда девочка начинает плакать, все остальные дети кричат тоже – "Аааа, как громко!" Вот такой замкнутый круг. А когда у тебя таких под 30 человек, и каждого ты должен переодеть, усадить на горшок, подмыть, если случилась неожиданность, покормить, как уделить всем внимание?" – задаются вопросом воспитатели.

"Сад лопнет"

Воспитательница еще одного сада в районе, который активно застраивается многоэтажками, тоже рассказывает, что ее группы сильно переполнены. Ситуацию не изменил и еще один садик, построенный пару лет назад. Сейчас в двух группах, где она работает посменно, по 25-27 детей, в основном трех лет.

© Sputnik / Варвара Гертье Самая частая причина отдать ребенка в садик пораньше – адаптация. Но бывает и так, что родители просто вынуждены на это пойти

"Какие трудности будут, если сейчас случится "бэби-бум" и с двух лет отдадут детей в сад? Он просто лопнет, а воспитатели уйдут (их и так не хватает). Дети в 2 года еще домашние, они скучают по маме и неохотно вливаются в совместную игру – не слишком еще "социальные". Да и старшие дети не очень-то берут в свою компанию малышей", – рассказывает девушка.

Конечно, бывают и исключения, и в сад отдают очень самостоятельных деток. Чаще всего детей приводят раньше, чтобы адаптировать к садику, поэтому более-менее малыши уже подготовленные. Есть родители, кому срочно надо выйти на работу. А бывают и такие мамы, которые просто хотят больше свободного времени в декрете. И вот это больше всего и вызывает недоумение у воспитателей.

"Садик – это не курорт и отдых. Иногда это большой стресс для ребенка. Это четкое расписание, режим и своего рода работа. Когда это вынужденная необходимость – это одно дело, но бывают и другие случаи", – говорит воспитательница.

Конечно, при всей заполненности групп родителям идут навстречу. К примеру, когда доставить лишнюю кровать невозможно, пользуются раскладушками. Родители соглашаются: декрет заканчивается, пора выходить на работу. Был случай, когда мама сначала слезно просила доставить еще одну такую раскладушку, была согласна на любые условия. А спустя пару месяцев стала требовать отдельную кровать: мол, детям не положено спать на раскладушках.

© Sputnik / Мария Амелина Родителям в детских садах стараются идти навстречу: например, если не хватает кроватей, могут поставить раскладушку

Когда в группе почти 30 человек, уделить больше времени малышу, который пришел в сад раньше и оказался к этому не готов, не получится при всем желании. И хорошо, если в группу пришел один такой ребенок. Но если их будет хотя бы половина, считает воспитательница, система просто не выдержит.

"Это будет просто ад и для детей, и для воспитателей. Не секрет, какие у нас зарплаты: люди просто уйдут и пойдут за те же деньги работать уборщицей. Так хоть ответственности меньше", – считают в детском саду.

Ясли должны быть готовы

Не секрет, что многие мамы используют возможность находиться в декрете полные три года, но совмещают это с разными формами частичной занятости: кто-то выходит на полставки, кто-то работает из дома. Потому все же отдают своих детей в сад, не дождавшись трех лет, как правило, на "облегченный" режим – забирают раньше или приводят на несколько часов. Министр труда Ирина Костевич рассказывала, что около 68 тысяч детей от 1 года до 3 лет посещают в сад. И только 6 тысяч мам вышли на полную на занятость. В общей же сложности сейчас выплачивается более 264 тысяч пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, рассказали в Минтруда.

Сейчас начинается активное обсуждение возможного сокращения декрета. Первая такая диалоговая площадка состоится 11 декабря в Смолевичах. Этот вопрос будет активно обсуждаться в регионах в декабре-январе. Но, по словам Ирины Костевич , решение будет зависеть от наличия в достаточном количестве детских и ясельных групп.

"Если в стране будет открыто достаточное количество ясельных и детсадовских групп, мамы сами активно пойдут на работу", – считает министр.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко также заявил , что вопрос о сокращении отпуска по уходу за ребенком находится пока на стадии обсуждения и "выработки наборов опций". Один из рассматриваемых вариантов – оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года.

"Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом", – заверил премьер.