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Прямая угроза. На балконе жителя Жодино неизвестные оставили оскорбительные надписи

08.12.2020 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий считает, что обратиться за помощью ему некуда.

Несколько недель балкон жителя Жодино Юрия Шидловского был окрашен в бело-красно-белые цвета, символизирующие национальный флаг белорусов. Потом на нем начали появляться оскорбительные надписи с угрозами, пишет ex-press.by

— Для меня национальный флаг — это наша история, символ свободной Беларуси. Я хочу, чтобы мы жили именно в такой в стране — честной и свободной, — говорит Юрий, который на своем балконе создал прообраз национального флага. Через несколько недель, рано утром, он обнаружил на нем оскорбительную надпись.

— Думаю, что тот, кто пишет подобное, просто не знает истории, не задумывается, что делает, — считает Юрий Леонидович. По образованию он преподаватель испанского и английского языка, работает в серьезной компании, у него четверо детей.



— До Великой Отечественной войны мой дед был военным комиссаром Червенского района, потом отказался от брони и пошел воевать против фашизма. Умер он от ран за два дня до Победы. Одного из своих сыновей я назвал именем деда. В моей семье чтут его память и всех родных, которые воевали с фашизмом, которые пострадали от него. Сейчас, когда в нашей стране происходит что-то ужасное, когда над людьми издеваются, а наш национальный флаг причисляют к фашистскому, очень больно, — рассказал Юрий Леонидович.

Рисунок, в основе которого герб Жодино, появился на балконе у Юрия через несколько дней — его сделали художники из Минска.



— Вскоре у меня побывали и сотрудники милиции, и исполкома. Они добивались, чтобы я убрал рисунок с балкона. А потом приехали работники ЖКХ. Они закрашивали балкон три дня, несколькими слоями, — говорит Юрий.

В воскресенье, 6 декабря, на балконе появилось безграмотное, агрессивное, оскорбительное послание, которое кто-то написал под покровом ночи.

— От слова «фашист» ужасно обидно, хотя я прекрасно понимаю, что это писал человек, скорее всего, малообразованный, не знающий не только историю, но и грамматику, — говорит Юрий Леонидович.

Он расценивает эти надписи как прямую угрозу физической расправы и оскорбление, но считает, что обратиться за помощью ему некуда, и расследовать это преступление никто не будет. Скорее всего, найдут способ наказать его самого.

Ситуацию комментирует юрист и правозащитник Олег Мацкевич:

— На мой взгляд, есть все основания для проведения, по меньшей мере, проверки в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. В действиях «художника» имеются признаки оскорбления, выраженного в публичной форме, и угрозы убийством. Понимаю, что в нынешних условиях вряд ли кто-то будет заниматься защитой прав гражданина, позиция которого кардинально расходится с позицией официальных властей. Тем не менее, надо пытаться использовать в том числе и то немногое, что осталось и подпадает под определение «правовых» способов защиты.
 
Теги: Минск
 
 
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