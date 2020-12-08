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Россиянку депортируют за размещение негативных комментариев о силовиках

08.12.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники минского Управления собственной безопасности МВД установили личность гражданки России, которая размещала в одной из соцсетей фото и видео с участием сотрудников милиции, дополняя их комментариями, «выражающими крайне негативное отношение к правоохранителям».

Россиянку депортируют за размещение негативных комментариев о силовиках

По данным пресс-службы ведомства, 24-летняя россиянка живет в Минске полтора года, имеет регистрацию на временное пребывание. Она «активно посещала несанкционированные массовые мероприятия».

Задержанную поместили в ЦИП на Окрестина. После отбытия административного ареста ее ожидает высылка из страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники минского Управления собственной безопасности МВД установили личность гражданки России, которая размещала в одной из соцсетей фото и видео с участием...
 
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