ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Лунинца погиб из-за падения с четвертого этажа

08.12.2020 19:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Мужчина выпал с балкона четвертого этажа в Лунинце и погиб в больнице.

Житель Лунинца погиб из-за падения с четвертого этажа

По сообщению областного УСК, инцидент с 39-летним мужчиной произошел утром 7 декабря. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

Во время осмотра места происшествия признаков совершения противоправных действий в отношении погибшего не обнаружено.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина выпал с балкона четвертого этажа в Лунинце и погиб в больнице.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятеро хоккеистов «Локомотива» не держали руку на сердце во время гимна. Клуб оштрафовали на 675 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика