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Житель Лунинца погиб из-за падения с четвертого этажа
Источник материала: Навiны
Мужчина выпал с балкона четвертого этажа в Лунинце и погиб в больнице.
По сообщению областного УСК, инцидент с 39-летним мужчиной произошел утром 7 декабря. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.
Во время осмотра места происшествия признаков совершения противоправных действий в отношении погибшего не обнаружено.
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Мужчина выпал с балкона четвертого этажа в Лунинце и погиб в больнице.
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