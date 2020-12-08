Житель Лунинца погиб из-за падения с четвертого этажа

Мужчина выпал с балкона четвертого этажа в Лунинце и погиб в больнице.





По сообщению областного УСК, инцидент с 39-летним мужчиной произошел утром 7 декабря. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

Во время осмотра места происшествия признаков совершения противоправных действий в отношении погибшего не обнаружено.