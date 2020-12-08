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За призывы вернуть Крым начнут штрафовать на полмиллиона рублей

08.12.2020 19:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За призывы вернуть Крым начнут штрафовать на полмиллиона рублей
Иллюстративное фото
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении уголовной и административной ответственности за призывы к отчуждению территорий и нарушение территориальной целостности страны.

Согласно документам, размещенным на портале правовой информации, впервые озвученный призыв к нарушению территориальной целостности РФ будет наказываться административным штрафом.

Он составит от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч - для юридических лиц.

Если правонарушение совершено в интернете, граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 до 100 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица - от 300 до 500 тысяч рублей.

 Если лицо, призывающее отдать кому-либо территорию РФ, делает это повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то в дело вступает Уголовный кодекс. Он предусматривает штраф на сумму от 200 до 400 тысяч рублей, а также возможность лишения свободы на срок до 4 лет.

Кроме того, УК РФ дополняется новой статьей «Нарушение территориальной целостности». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами.

Законопроекты внесли в Госдуму после голосования о поправках в Конституцию. В обновлённой 67 статье говорится, что в России «не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям».
 
 
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УК РФ дополняется новой статьей «Нарушение территориальной целостности».
 
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