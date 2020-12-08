ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как узнать о болезни печени и что она не выполняет свои функции

08.12.2020 19:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Как узнать о болезни печени и что она не выполняет свои функции
Иллюстративное фото
Чтобы быть здоровым, важно иметь здоровую печень. Если печень больна — это может вызвать серьезные проблемы, влияющие на качество вашей жизни. Очень важно следить за здоровьем своей печени. Хотя этот орган имеет наибольшую способность к регенерации и выздоровлению — это не значит, что ее не нужно беречь.

Печень может сильно переутомляться и изнашиваться, что наносит непоправимый ущерб здоровью!

Если вы заметите у себя хоть несколько признаков из этого списка — ваша печень, а с ней и ваше здоровье в зоне риска!

Беспричинное увеличение веса;

Гормональный дисбаланс;

Прыщи, жирность или проблемы с кожей;

Боли в мышцах или суставах;

Симптомы депрессии и тревоги;

Частые головные боли;

Усталость;

Отсутствие внимания, сложность в концентрации внимания;

Желтый оттенок глазного яблока;

Сонливость;

Чрезмерное потоотделение;

Диарея, запор или газы;

Моча чрезмерно темного оттенка;

Боль в животе;

Плохой запах изо рта.

Чтобы избежать проблем и улучшить функцию печени, вам понадобятся изменить свой повседневный способ жизни и ввести некоторые привычки:

Пейте ежедневно от 6 до 8 стаканов воды;

Включите в свое меню семена, животный белок, бобовые и крупы;

Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как брокколи, капуста, артишоки, салат,
морковь, семена чиа, льняное семя и другие;

Не употребляйте алкоголь;

Употребляйте продукты, богатые серой, такие, как яйца, чеснок, лук и капуста;

Пейте теплую воду с лимоном натощак;

Не употребляйте соевые продукты;

Ограничьте употребления сахара;

Не употребляйте обработанные пищевые продукты, такие как колбасы;

Больше употребляйте зеленых листьев, содержащих магний, фолат, витамин B и C.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Печень может сильно переутомляться и изнашиваться, что наносит непоправимый ущерб здоровью!
 
Новости дня
Новости разные
 
Конфискуют сбережения: новая реформа МВФ 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика