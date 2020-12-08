Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как узнать о болезни печени и что она не выполняет свои функции Печень может сильно переутомляться и изнашиваться, что наносит непоправимый ущерб здоровью!

Печень может сильно переутомляться и изнашиваться, что наносит непоправимый ущерб здоровью!Если вы заметите у себя хоть несколько признаков из этого списка — ваша печень, а с ней и ваше здоровье в зоне риска!Чтобы избежать проблем и улучшить функцию печени, вам понадобятся изменить свой повседневный способ жизни и ввести некоторые привычки:Пейте ежедневно от 6 до 8 стаканов воды;Включите в свое меню семена, животный белок, бобовые и крупы;Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как брокколи, капуста, артишоки, салат,морковь, семена чиа, льняное семя и другие;Не употребляйте алкоголь;Употребляйте продукты, богатые серой, такие, как яйца, чеснок, лук и капуста;Пейте теплую воду с лимоном натощак;Не употребляйте соевые продукты;Ограничьте употребления сахара;Не употребляйте обработанные пищевые продукты, такие как колбасы;Больше употребляйте зеленых листьев, содержащих магний, фолат, витамин B и C.