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Как узнать о болезни печени и что она не выполняет свои функции
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Печень может сильно переутомляться и изнашиваться, что наносит непоправимый ущерб здоровью!
Если вы заметите у себя хоть несколько признаков из этого списка — ваша печень, а с ней и ваше здоровье в зоне риска!
Беспричинное увеличение веса;
Гормональный дисбаланс;
Прыщи, жирность или проблемы с кожей;
Боли в мышцах или суставах;
Симптомы депрессии и тревоги;
Частые головные боли;
Усталость;
Отсутствие внимания, сложность в концентрации внимания;
Желтый оттенок глазного яблока;
Сонливость;
Чрезмерное потоотделение;
Диарея, запор или газы;
Моча чрезмерно темного оттенка;
Боль в животе;
Плохой запах изо рта.
Чтобы избежать проблем и улучшить функцию печени, вам понадобятся изменить свой повседневный способ жизни и ввести некоторые привычки:
Пейте ежедневно от 6 до 8 стаканов воды;
Включите в свое меню семена, животный белок, бобовые и крупы;
Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как брокколи, капуста, артишоки, салат,
морковь, семена чиа, льняное семя и другие;
Не употребляйте алкоголь;
Употребляйте продукты, богатые серой, такие, как яйца, чеснок, лук и капуста;
Пейте теплую воду с лимоном натощак;
Не употребляйте соевые продукты;
Ограничьте употребления сахара;
Не употребляйте обработанные пищевые продукты, такие как колбасы;
Больше употребляйте зеленых листьев, содержащих магний, фолат, витамин B и C.
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Печень может сильно переутомляться и изнашиваться, что наносит непоправимый ущерб здоровью!
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