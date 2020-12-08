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Конфискуют сбережения: новая реформа МВФ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По словам Михаила Хазина, речь идет о «жесточайшей реформе», в результате которой человечество перейдет на использование электронных денег, а у каждой валюты появится цифровой аналог.
Экономист уверен, что к конфискации наличных денег и средств со счетов реформа не приведет, так как это разрушило бы все политические договоренности между государствами.
Хазин спрогнозировал стимулирование частного спроса через механизм использования электронных денег. По его мнению, финансовые элиты начнут жестко контролировать эмиссию цифровых валют, направлять денежные потоки и контролировать, как люди тратят свои деньги.
Как писал
Он сослался на своего знакомого, специалиста по финансовым спекуляциям Игоря Тощакова, который 27 лет прожил в Калифорнии и занимался «серьезными» спекуляциями.
«Он говорит: «Рубль вернется, зуб даю, курс — 45 относительно доллара», — рассказал Хазин.
После краха доллара, по его мнению, сверхдержавам, к которым относятся США, Россия и Китай, предстоит разделить мир.
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Человечество перейдет на использование электронных денег.
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