Источник материала: UDF

Фото: РИА Новости

«Даже если «притянуть за уши» патриотическую браваду о том, что рубль и должен быть сильным (хотя это не так) и объяснить активный спрос на «россиянина» перекладыванием экспортной выручки из одного кармана в другой, картина все равно остается весьма необычной», - констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Основной рост российской валюты произошел вновь во второй половине дня после начала торгов в США, что говорит о доминирующей роли нерезидентов в текущем движении рубля», - указывает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Доллар усилил свою глобальную роль валюты фондирования и на волне позитивных настроений заставляет синхронно двигаться commodities, фондовые рынки, валюты развивающихся рынков», - констатирует Миронюк.

«Чрезмерно перегретые значения цен, показателей позиционирования и настроений часто оказываются предвестниками приближающегося резкого разворота. Сложность заключается в том, чтобы предугадать, что именно и в какой момент запустит ту реакцию, которая в итоге приведет к коррекции», - пишет экономист «ВТБ Капитала» Нил Маккиннон.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Продали $100 млн, и понеслось»: Рубль подпрыгнул до 3-месячного максимума Новый рывок рубля - это результат массового срабатывания стоп-лоссов у трейдеров.