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Писатель Андрей Горват купил дворец Горваттов в Наровле

08.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Писатель Андрей Горват купил дворец Горваттов в Наровле

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  • 8.12.2020, 19:06
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Писатель Андрей Горват купил дворец Горваттов в Наровле

В ближайшее время Андрей Горват, а также его друзья намерены провести частичную консервацию здания.

Покупателями главной достопримечательности Наровли, дворца Горваттов, стали писатель Андрей Горват и его друзья.

Об этом Горват сообщил в своем Facebook-аккаунте во вторник.

"Нядаўна з’явілася інфармацыя, што палац у Нароўлі быў прададзены юрыдычнай асобе. Некалькі журналістаў звярнуліся да мяне з пытаннем, як я ўспрыняў гэтую навіну. Здаецца, цяпер я гатовы даць адказ. Навіну ўспрыняў нармальна, таму што гэтую юрыдычную асобу заснаваў я сам і мае сябры: Аляксандр Баранаў і Пётр Кузняцоў", - говорится в сообщении.

Писатель подчеркнул, что несмотря на близость фамилий, он не является прямым наследником его прежних владельцев, и что его семейное гнездо - Прудок, которому Андрей Горват посвящает свои произведения.

"Я ўпершыню ўбачыў нараўлянскі палац, калі мне было дваццаць тры. Мы з ім пазнаёміліся познім вечарам, пад чорна-сінім нараўлянскім небам. Я ўбачыў яго, аслупянеў і адразу палюбіў. Потым кожны месяц прыязджаў у Нароўлю з Мінска, каб пастаяць побач, спакойна пагаварыць з ім на ўсялякія нязначныя тэмы. Ён стаў для мяне як блізкі чалавек", - отметил он.

В ближайшее время Андрей Горват, а также другие новые владельцы дворца, бизнесмен Александр Баранов и аналитик Петр Кузнецов, намерены провести частичную консервацию здания и начать антиаварийные работы. Также писатель обратился к своей аудитории за помощью в этом деле.

Дворец Горваттов был продан на электронных торгах, проводившихся на площадке "БУТБ-Имущество" 12 ноября текущего года. Цена продажи одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья составила Br53 357,63 (начальная стоимость плюс 5%). Согласно условиям электронных торгов, здание дворца и земельный участок, на котором оно располагается, должны использоваться для размещения объектов общественного питания или туризма.

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В ближайшее время Андрей Горват, а также его друзья намерены провести частичную консервацию здания.
 
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