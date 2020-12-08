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Умер последний министр обороны СССР
Источник материала: Хартия'97
Умер последний министр обороны СССР
Маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.
Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни. Об этом
Он был министром обороны СССР с августа по декабрь 1991 года. В том же году Шапошникову присвоили звание маршала авиации.
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Маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.
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