40 лет, а деток нет! Российские знаменитости, которые ещё не стали мамами

Источник материала: ОНТ

Социум диктует свои правила, когда вступать в брак, когда рожать детей. Если женщине больше сорока, то её бездетность вызывает недоумение.

Анна Семенович, похоже, устала отвечать на вопросы «Почему?» и «Когда?». Актриса и певица во многих интервью говорит, что хочет познать радость материнства, но никак не может найти достойного партнера. Несколько раз 40-летняя актриса практически вступала в брак, но в самый последний момент отказывалась от регистрации отношений.





Равшана Куркова к сорока успела 2 раза развестись и теперь всё время посвящает карьере. Про новый брак и детей актриса не заговаривает.





Мария Леонова и Даниил Страхов познакомились в театральном институте, поженились и вот уже более 20 лет вместе. Их считают счастливой парой, единственное, что омрачает их брак, – отсутствие детей.





Светлана Камынина, знакомая многим по сериалу «Интерны», ни разу не была замужем. В 41 год, по её словам, она так и не встретила достойного мужчину.









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