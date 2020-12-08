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40 лет, а деток нет! Российские знаменитости, которые ещё не стали мамами

08.12.2020 19:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

40 лет, а деток нет! Российские знаменитости, которые ещё не стали мамами

Социум диктует свои правила, когда вступать в брак, когда рожать детей. Если женщине больше сорока, то её бездетность вызывает недоумение.

Анна Семенович, похоже, устала отвечать на вопросы «Почему?» и «Когда?». Актриса и певица во многих интервью говорит, что хочет познать радость материнства, но никак не может найти достойного партнера. Несколько раз 40-летняя актриса практически вступала в брак, но в самый последний момент отказывалась от регистрации отношений.

 

Равшана Куркова к сорока успела 2 раза развестись и теперь всё время посвящает карьере. Про новый брак и детей актриса не заговаривает.


Мария Леонова и Даниил Страхов познакомились в театральном институте, поженились и вот уже более 20 лет вместе. Их считают счастливой парой, единственное, что омрачает их брак, – отсутствие детей. 


Светлана Камынина, знакомая многим по сериалу «Интерны», ни разу не была замужем. В 41 год, по её словам, она так и не встретила достойного мужчину.



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Социум диктует свои правила, когда вступать в брак, когда рожать детей. Если женщине больше сорока, то её бездетность вызывает недоумение. Анна Семенович, похоже,...
 
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